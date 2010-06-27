طرح جابجایی مسافرین تابستانی در اردبیل آغاز شد

علی رحمتی روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ردبیل با بیان این خبر اظهار داشت: طرح جابجایی مسافرین تابستانی از امروز تا پایان شهریورماه سال جاری در سطح این استان به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام تابستان و تعطیلی مدارس و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان پیش بینی می کنیم که در تیرماه و مردادماه جاری با افزایش و تراکم نسبی جابجایی مسافرین و سفرهای تابستانی در راههای برون شهری باشیم.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان اضافه کرد: به همین منظور و در راستای هماهنگی بیشتر قبل از آغاز این طرح جلسات متعددی را با انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافری و رانندگان، پلیس راه، هلال احمر، بهداشت استان، راه و ترابری، شرکت نفت و دیگر اعضا کمیته ایمنی استان برای برنامه ریزی و پوشش سفرهای تابستانی برگزار کرده ایم.



وی افزایش ایمنی حمل و نقل و اعمال نظارت کافی بر تردد رانندگان توسط پلیس راه را از مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد و متذکر شد: نظارت بر وضعیت پایانه ها و ناوگان مسافری، مراکز خدماتی رفاهی بین راهی، کنترل فنی وسایل نقلیه و... از دیگر اهداف اجرایی این طرح می باشد.

رحمتی با اشاره به برنامه ریزی لازم برای تسهیل امور مسافران خارج از کشور از مرز بیله سوار و اعزام کاروانهای زیارتی به کشورهای عراق و سوریه تصریح کرد: در این خصوص از حداکثر ظرفیت و توان ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری استان استفاده خواهد شد.



وی همچنین از نصب دوربینهای تصویری ITC در جاده های استان خبر داد و ابراز داشت: این دوربینها جهت کنترل ترافیک در جاده ها و مدیریت راههای استان در سفر آتی هیئت دولت به اردبیل افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول در پایان با تاکید بر الزامی بودن توقف رانندگان در طول مسیر برای انجام فرایض دینی خاطر نشان کرد: شرکتهای حمل و نقل مسافری که در ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مسافرین کوتاهی نمایند در کمسیون ماده 12 استانی متخلف شناخته شده و با این شرکتها به شدت برخورد قانونی خواهد شد.