اتحاد خودروسازان برای ارتقای کیفی خدمات پس از فروش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی وفایی معاون بهره برداری و نوسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن اشاره به جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو با رئیس هیئت عامل این سازمان افزود: از انجمن‌های فعال در صنعت خودرو توقع داریم برابر ماموریت اصلی‌شان که حمایت و پشتیبانی از منافع اعضا است، با یکدلی و همراهی بیشتر کمک کنند تا منافع بلند مدت‌شان که در گرو رضایت مشتریان و مردم است با اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی اخیر درخصوص ارتقای سطح کیفیت و خدمات پس از فروش خودرو، حفظ شود.

وفایی تصویب آئین‌نامه‌های ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش خودرو در جلسات اخیر شورای سیاستگذاری صنعت خودرو را حرکتی رو به جلو بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در ابتدای سال جدید خطاب به صنعت خودرو و همچنین در راستای تحقق انتظارات مردم و مجلس شورای اسلامی برشمرد و گفت: به ابتکار وزیر صنایع و معادن، قبل از ابلاغ قانون ارتقای کیفیت که در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، الزامات و برنامه‌های ارتقای جهشی صنعت خودرو که بیشتر جنبه آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر را دارد، در این شورا به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: افزایش گارانتی خودروها از 12 ماه به حداقل 24 ماه و نیز افزایش تعداد نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش و بیشتر شدن رقابت در این حوزه، نتایج ملموسی را در کوتاه مدت و میان مدت، در جهت جلب رضایت مشتریان خودروها در پی خواهد داشت.

وفایی در خصوص دستاوردهای بلندمدت دستورالعمل ارتقای سطح خدمات پس از فروش خودرو نیز اظهار داشت: بعلاوه برای این منظور باید فعالیت های متعدد دیگری از جمله توسعه کمی جایگاه‌های تعمیراتی، ارتقای رتبه ارایه دهندگان خدمات پس از فروش (حذف نمایندگی‌های مجاز رتبه 4)، افزایش سهم شاخص رضایت مشتری در ارزیابی‌ها از 50 به 70 درصد، کاهش ضریب مراجعه خودروها به نمایندگی‌ها و افزایش سهم قطعات اصلی و خدمات نمایندگی‌های مجاز صورت گیرد.

معاون ایدرو خاطرنشان کرد: در همین راستا و به منظور اطلاع از نقطه نظرات مشتریان از صددرصد خریداران خودروها از طریق بازرس مورد وثوق وزارت صنایع و معادن نظرسنجی خواهد شد.