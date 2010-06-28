محمدحسین فرجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم توسعه صنعت اسباب بازی در کشور، افزود: صنعت اسباب بازی در ایران نسبت به کشورهایی چون چین، تایوان و سنگاپور رونق ندارد این کشورها نه تنها این صنعت را در کشور خود توسعه دادند بلکه سبب شدند تا کشورهای صاحب تکنولوژی در این کشورها سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد این رشته در دانشگاهها اظهار داشت: در حال حاضر کشور چین به میزان درآمدهای نفتی ما، از تولید اسباب بازی ارزآوری می کند اما ایران با داشتن صنعت پیشرفته پتروشیمی تاکنون گامی در جهت نوآوری و توسعه این صنعت برنداشته است این امر شاید ناشی از نگاه مسئولان کشور باشد که احساس می کنند سرمایه گذاری در جهت توسعه صنایع دیگر اولویت بیشتری دارد تا صنعت اسباب بازی.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تاکید بر اینکه راه اندازی رشته طراحی اسباب بازی در دانشگاهها باعث بروز نوآوری در صنعت اسباب بازی می شود، خاطر نشان کرد: با توجه به راه اندازی رشته های گرافیک و صنایع دستی در دانشگاههای هنر به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد راه اندازی رشته طراحی اسباب بازی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داده شد.



فرجو با تاکید بر اینکه این پیشنهاد در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم به تصویب رسید، گفت: طبق اعلام شورای گسترش قرار شد تا سرفصلها و مواد درسی این رشته با همکاری یکی از دانشگاههای هنر تدوین و به این وزارتخانه ارائه شود که در این راستا با دانشگاه هنر تهران و یکی از دانشگاههای هنر مذاکراتی برای راه اندازی این رشته صورت گرفت.



وی ادامه داد: در پی انجام این مذاکرات، گروههای پژوهشی برای بررسی و مطالعه وضعیت این رشته در دنیا و ضرورت ایجاد این رشته در دانشگاههای کشور ایجاد شد اما تاکنون مطالعات این گروه ها نهایی نشده است.



دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یادآور شد: این مطالعات در دستور کار این دو دانشگاه قرار دارد که با توجه به نیازهای روزافزون کشور در زمینه توسعه در صنعت اسباب بازی نیاز است تا این گروهها سرعت بیشتری در ارائه گزارش مطالعات خود داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه با نهایی شدن این بررسیها نسبت به راه اندازی این رشته اقدام خواهد شد، گفت: هر کدام از دانشگاههای طرف مذاکره که مطالعات خود را به پایان برسانند، می توانند برنامه های خود را برای ایجاد رشته طراحی اسباب بازی به وزارت علوم ارائه دهد.