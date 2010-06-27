اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقه پنج‌ جانبه فوتبال پیشکسوتان خراسان جنوبی در استادیوم آزادی بیرجند برگزار می ‌شود.

در این مسابقات تیم‌های یاران تایباد، پاس ناجا، تیم الف و ب پیشکسوتان بیرجند و تیم شهرداری قاین شرکت کرده ‌اند.

اعلام نتایج مسابقات ژیمناستیک شهرستان بیرجند



یک دوره مسابقه ژیمناستیک در محل سالن ورزشی شهید کوشه ‌ای شهرستان بیرجند برگزار شد.



این مسابقات در دو گروم سنی زیر ده سال و بالای 10 سال برگزار شد که در پایان در گروه نخست این مسابقات عطیه شمس‌ آبادی، مینا نیک‌ شعار و مینا مهدی‌ نژاد مقام‌های برتر را به خود اختصاص دادند و در گروه سنی بالای 10 سال نیز زهرا موسوی، ملیحه رخشانی و آرزو صفایی حائز مقام‌های برتر شدند.

برگزاری مسابقات قهرمانی تکواندو بانوان خراسان جنوبی



ششمین مرحله مسابقات قهرمانی بانوان خراسان جنوبی در رده سنی خردسالان و نونهالان انتخابی تیم استان برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور هفته جاری در بیرجند برگزار می ‌شود.

برگزاری همایش دوچرخه ‌سواری پسران در بیرجند



به مناسبت سالرزو جهانی مبارزه با موادمخدر همایش دوچرخه‌ سواری پسران در رده سنی 12 سال امروز در پارک آزادی شهرستان بیرجند برگزار می ‌شود.

اعزام تیم پینگ ‌پنگ مردان استان به مسابقات کشوری



تیم پینگ ‌پنگ مردان استان در رده سنی نونهالان و نوجوانان به مسابقات کشوری که در استان همدان برگزار می ‌شود، اعزام می‌ شوند.



میلاد بهروزیان، امیرحسین عباس ‌پور، و مهدی عشقی به مربیگری علیرضا عشقی اعضای تیم استان را تشکیل می ‌دهند.