دستیار مدیرروستا بودن افت نیست

محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: کار کردن به عنوان دستیار بعد از چند سال سرمربیگری افت محسوب نمی شود و برای من کمک به پاس و همکاری با مدیر روستا اهمیت بیشتری دارد و چیزهای زیادی را به من یاد می دهد.

گروسی افزود: هدف ما در لیگ دهم رسیدن پاس به روزهای اوج و قهرمانی است و هم اکنون تمام تلاشمان را می کنیم تا تیم خوبی را برای لیگ دهم ببندیم.

مربی تیم پاس همدان ادامه داد: پاس پتانسیل قهرمانی را دارد و باید روزهای سخت سال گذشته را فراموش کنیم و برای ساختن یک تیم مدعی تلاش کنیم.

وی خاطر نشان کرد: هدف ما در لیگ دهم بستن یک تیم مدعی قهرمانی است و ما به دنبال روزهای اوج پاس هستیم.

گروسی خاطرنشان کرد: جام جهانی 2010 کلاس مربی گری خوبی است و باید از آن بهترین استفاده را کنیم.