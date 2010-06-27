الطاف خفیه پروردگار را در فتنه اخیر درک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری دراجلاس سراسری دبیران استان ها و شهرستانهای حزب مؤتلفه اسلامی بااشاره به آیاتی از سوره محمد (ص) اظهار داشت : خداوند در این سوره می فرماید آنهایی که کفر را انتخاب کردند ، کفر آنها را به جایی کشیده که خودشان انحراف می خواهند ، اموال این افراد بی نتیجه می شود و هزینه هایی که می کنند بی خاصیت است و تلاش این افراد به جایی نمی رسد.
وی ادامه داد : اما کسانی که ایمان را انتخاب کردند و براساس ایمانشان عمل صالح انجام می دهند پیوسته مراقب خط پیامبر اکرم (ص) و ولایت هستند.
عسگراولادی درادامه تصریح کرد : خط رسول اکرم (ص) حق است و تنها ایمان و عمل صالح کارساز نیست بلکه ارتباط با مرکز ولایت کارساز است.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تأکید کرد : آنهایی که ایمان و عمل صالح داشته و مراقب خط رسول اکرم (ص) هستند اگر در مسیر حرکت خود دچار خطاهایی شوند خداوند ذهن اینها را اصلاح می کند زیرا آهنگ ولایت رسول خدا (ص) را دنبال می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید براینکه حق برابر فطرت جهان است و کفر و باطل بر خلاف فطرت جهان عمل می کند گفت : انتخاب ایمان یعنی اینکه انسان براساس فطرت عمل کرده و در روایات است که هر کس عمل صالح انجام دهد خداوند 10 برابر به او اجر می دهد.
وی افزود : در فتنه پس از انتخابات دشمنان اعتبارات بسیاری را برای فتنه هزینه کردند اما سرمایه گذاری آنها بی اثر بوده است ، در مقابل کسانی که ایمان و عمل صالح داشته و مراقب خط ولایت بوده اند خداوند فعالیت آنها را ثبت کرده است.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد : امام خمینی (ره) همواره می فرمودند در هر فتنه که پیش می آید به دنبال الطاف خفیه پروردگار باشید.
عسگراولادی خاطر نشان کرد : در اتفاقات اخیر باید الطاف خفیه پروردگار را درک کنیم ، خداوند می خواهد برای آینده کشور فتنه ای باقی نماند.
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