الطاف خفیه پروردگار را در فتنه اخیر درک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری ‏دراجلاس سراسری دبیران استان ها و شهرستانهای حزب مؤتلفه اسلامی بااشاره به آیاتی از سوره محمد (ص) اظهار ‏داشت : خداوند در این سوره می فرماید آنهایی که کفر را انتخاب کردند ، کفر آنها را به جایی کشیده که خودشان ‏انحراف می خواهند ، اموال این افراد بی نتیجه می شود و هزینه هایی که می کنند بی خاصیت است و تلاش این ‏افراد به جایی نمی رسد.

وی ادامه داد : اما کسانی که ایمان را انتخاب کردند و براساس ایمانشان عمل صالح انجام می دهند پیوسته مراقب ‏خط پیامبر اکرم (ص) و ولایت هستند.

عسگراولادی درادامه تصریح کرد : خط رسول اکرم (ص) حق است و تنها ایمان و عمل صالح کارساز نیست بلکه ارتباط ‏با مرکز ولایت کارساز است.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تأکید کرد : آنهایی که ایمان و عمل صالح داشته و مراقب خط رسول اکرم (ص) ‏هستند اگر در مسیر حرکت خود دچار خطاهایی شوند خداوند ذهن اینها را اصلاح می کند زیرا آهنگ ولایت رسول خدا ‏‏(ص) را دنبال می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید براینکه حق برابر فطرت جهان است و کفر و باطل بر خلاف فطرت جهان ‏عمل می کند گفت : انتخاب ایمان یعنی اینکه انسان براساس فطرت عمل کرده و در روایات است که هر کس عمل ‏صالح انجام دهد خداوند 10 برابر به او اجر می دهد.

وی افزود : در فتنه پس از انتخابات دشمنان اعتبارات بسیاری را برای فتنه هزینه کردند اما سرمایه گذاری آنها ‏بی اثر بوده است ، در مقابل کسانی که ایمان و عمل صالح داشته و مراقب خط ولایت بوده اند خداوند فعالیت آنها را ‏ثبت کرده است.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد : امام خمینی (ره) همواره می فرمودند در هر فتنه که پیش می آید ‏به دنبال الطاف خفیه پروردگار باشید.

عسگراولادی خاطر نشان کرد : در اتفاقات اخیر باید الطاف خفیه پروردگار را درک کنیم ، خداوند می خواهد برای آینده ‏کشور فتنه ای باقی نماند.‏