هزار دانشجوی لرستانی در طرح هجرت شرکت خواهند کرد

کریم زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در قالب طرح هجرت بسیج دانشجویی با هماهنگی کمیته امداد 170 واحد مسکونی را در مناطق محروم لرستان احداث خواهد کرد.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری یک هزار دانشجو بسیجی در یک دوره 15 روزه اجرا می شود.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی دانشگاههای استان لرستان همچنین از تشکیل 21 اکیپ در قالب کمیته های مختلف در طرح هجرت خبر داد و گفت: کمیته های کشاورزی، پزشکی، عمران، دامپروری و ... از جمله کمیته های در نظر گرفته شده است.

زینی وند طرح مهم دیگر این نهاد را طرح ولایت استانی عنوان کرد و یادآور شد: در قالب این طرح 102 نفر در مرکز استان تحت پوشش برنامه های آموزشی در رابطه با مبانی آموزش اسلامی قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین بدین منظور 80 دانشجو در راستای تربیت دانشجویان برای پاسخگویی به شبهات دینی به تهران اعزام می شوند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای لرستان همچنین به اعزام کاروانهای راهیان نور به غرب کشور اشاره کرد و بیان داشت: این طرح نیز در راتای تقویت بنیه معنوی دانشجویان در فصل تابستان اجرایی خواهد شد.

زینی وند همچنین اعزام گروههای کوهنوری به سبلان را از دیگر برنامه های این نهاد برشمرد و گفت: این برنامه به صورت کشوری برگزار می شود که لرستان نیز در این برنامه حضور خواهد داشت.