حیدری سوژه بازیکنان استقلال/ "قارقار" کلاغ ها جای ووووزلا را گرفته است!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز یکشنبه تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 10 در زمین چمن اردوگاه کردان آغاز شد. بازیکنان در ابتدا دور زمین دویدند، سپس به سالن وزنه رفتند و زیر نظر کادر فنی برای دقایقی وزنه زدند. بعد از آن مجددا به زمین چمن برگشتند و تمرینات کششی و سرعتی را مرور کردند.

این تمرین با حضور تمامی نفرات برگزار شد و امیر حسین صادقی نیز که مصدومیت جزیی داشت، با رفع کامل مصدومیتش به تیم اضافه شد.

پیوستن خسرو حیدری به سپاهان و مصاحبه هایی که این بازیکن و مسئولان استقلال این روزها علیه یکدیگر انجام می دهند، سوژه اصلی بین بازیکنان بود و مدام در مورد این موضوع بحث می کردند.

بازیکنان و کادرفنی از شرایط اردو رضایت کامل دارند اما ظاهرا تنها مشکل در کردان کرج صدای کلاغ هاست! درحالی که این روزها ووووزلا به صدایی گوش خراش برای بازیکنان حاضر در جام جهانی تبدیل شده، صدای قارقار کلاغ ها که کمتر از این بوق ها نیست، باعث به هم ریختن آرامش آبی پوشان شده است.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت 11 صبح به پایان رسید وبازیکنان پس از استراحتی کوتاه خود را برای تمرین بعدازظهر که از ساعت 18 آغاز می شود، آماده می کنند.