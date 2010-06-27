فعالیت 46 پایگاه اورژانس شهری جاده ای در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صمدی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: خدمات اورژانس 115 برای مراقبت و درمان سریع بیماریهایی است که جان بیمار را به شدت تهدید می کند لذا شناخت مردم از علائم خطر در موارد مورد نیاز برای تماس با 115 اولین گام در جهت ارائه خدمات مناسب و سریع است.

رئیس اداره اورژانس 115 مشهد گفت: این طرح از امروز با توزیع فرمهای رسمی پایگاهها آغاز می شود.

صمدی تصریح کرد: مدت زمان رسیدگی و حضور این اورژانس ها در جاده 6 دقیقه و 11 ثانیه در شهرستان، 5 دقیقه و 20 ثانیه در مناطق شهری، 10 دقیقه و 23 ثانیه در مشهد و طرقبه و شاندیز و در شهرستان مشهد 13 دقیقه و 29 ثانیه است.

وی افزود: 7 تا 8 هزار ماموریت در ماه توسط این طرح صورت می گیرد.

رئیس اداره اورژانس 115 مشهد خاطر نشان کرد: ایران اولین کشور خاورمیانه است که موفق به تشکیل اورژانس EMS است.

وی ادامه داد: مشهد از سال 56 جزو چهار استان اول در پوشش دهی و خدمات اورژانس است.

صمدی افزود: از ویژگیهای اورژانس 115 می تان به حداکثر حضور در محل حادثه جاده ها در 15 دقیقه، نحوه برخورد کارکنان و نوع تجهیزات جابجایی و ارائه خدمات در آمبولانس و یا مشاوره به بیمار در صورت حاد بودن و ... اشاره کرد.

رئیس اداره اورژانس 115مشهد گفت: طرح اورژانس 115 تاکنون در بیش از 20 شهرستان استان مستقر شده و این طرح فعلا درمشهد به مدت یک ماه به صورت آزمایشی و سپس نظر سنجی مقطعتی توسط مردم همراه با پژوهش به اجرا قطعی درخواهد آمد.

صمدی با اشاره به افزایش خدمات و ماموریت اورژانس ها در چند سال اخیر گفت: در سال 84 میزان خدمات اورژانس 82 هزار و 394مورد، در سال 85 میزان خدمات 106 هزار و 216 مورد، در سال 86، میزان خدمات 108 هزار و 740 مورد، در سال 87 میزان خدمات، 131 هزار و 851 مورد و در سال 88 میزان خدمات اورژانس به 156 مورد و 960 مورد رسیده است که هر سال به میزان چشمگیری رشد داشته است.

رضا وفایی نژاد مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: تاکنون موفق به انجام 95 درصد شاخص های طرح پوشش فوریت های پزشکی در سطح مشهد شده ایم.

وی افزود: در 100 درصد موارد اورژانس دهی پائین 15 دقیقه تاخیر همراه بوده و در شهرستانها 94.8 درصد از حوادث به خوبی به اورژانس تحت پوشش قرار گرفته است که چند دقیقه بقیه نیزی به علت اتفاقات پیش بینی نشده پیش آمده است که از دست خارج است.

وفایی نژاد تصریح کرد: تاکنون هیچ بالگرد دو موتوره سبکی برای اورژانس هوایی نداشته ایم و وجود این بالگردها در مواقع خاص و حوادث ناگوار ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: این طرح از ابتدای تیرماه در تمام کشور فعال و به صورت متمرکز شروع به فعالیت می کند و تا سه ماه ادامه دارد.