نام روستاها و دهستانها با لحاظ نمودن قوانین و ضوابط مربوطه قابل تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی ظهر یکشنبه در اولین جلسه کمیسیون نامگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در خصوص برگزاری جلسات این کمیسیون بعد از چندین سال اظهار داشت: این کمیسیون با هدف تغییر اسامی روستاهایی که دارای اسامی نامناسب و مستهجن و طاغوتی هستند بر اساس قوانین کمیسیون نامگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری تشکیل شده است.

وی افزود: به منظور تغییر اسامی روستاهایی که به دلایل متعدد خواهان تغییر نام روستای خود شده اند این جلسه با حضور فرمانداران و دعوت از اساتید دانشگاهها تشکیل و با هدف انتخاب اسامی مطلوب جهت ایجاد رضایتمندی میان اهالی و کاستن از چالشهای آنها برگزار شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: در صورتی که روستاهایی دارای نام نامناسب بوده و اهالی روستای مذکور درخواست تغییر نام آن روستا را داشته باشند این کمیسیون به درخواست های واصله رسیدگی خواهد کرد.