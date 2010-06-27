محمدرضا مهماندوست، سرمربی تیم ملی تکواندو با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: برای کسب مدال در المپیک چند سالی بود که 220 هزار تومان حقوق از صندوق حمایت از قهرمانان دریافت می کردم که یک سال قبل این حقوق بنا به دلایلی نامعلوم قطع شد. متاسفانه امروز که برای تمدید بیمه فرزندانم اقدام کردم متوجه شدم که بیمه من نیز قطع شده است.

وی افزود: من در چین تایپه مربیگری می کردم و با اصرار مسئولان تکواندو ایران به تهران آمدم و تنها هدفم کمک به تیم ملی بوده است. متاسفانه طی چندماه اخیر از کارخانه سایپا نیز اخراج شدم و از جایی حقوق نمی گیرم. نمی دانم چرا مزد زحماتم را این چنین می دهند.

مهماندوست ادامه داد: دو فرزند من روی تخت بیمارستان شرایط خوبی ندارند، با هر مسئولی هم در این مدت صحبت کرده‌ام تنها قول داده است، بدون آنکه یکی از آنها عملی شود. حالا که قرار نیست باری از روی دوش ما برداشته شود چرا با این نوع برخوردها سنگ اندازی می کنند.

سرمربی تیم ملی تکواندو در پایان تصریح کرد: با تمام مشکلات موجود، بدون توقع و گله و شکایت کار خود را در تیم ملی به عنوان یک وظیفه در قبال ورزش کشورم انجام می دهم اما زمانی که می شنوم فرزندم با قطع بیمه تکمیلی با مشکلات بستری مواجه می‌شود انگیزه کار را از دست می دهم.