تعداد مبلغان بوشهر متناسب با مساجد این استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت‌ الاسلام علی نعمت‌ اللهی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ساماندهی شبکه تبلیغ و استقرار روحانیون در این استان، اظهار داشت: حدود 60 روحانی در این استان مستقر هستند و 80 روحانی نیز در قالب طرح هجرت تبلیغ می ‌کنند اما مجموعه شبکه تبلیغی این استان بیش از 300 مبلغ است .

وی با بیان این که سازمان تبلیغات اسلامی در مهندسی فرهنگی نقش بسزایی دارد، گفت: نقش سازمان تبلیغات در بسیاری از فعالیت‌ ‌های فرهنگی بسیار ممتاز و ارزشمند است و باید در مهندسی فرهنگی نیز نقش تاثیرگذار خود را ایفاء کنیم .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بومی ‌سازی فرهنگی از مهمترین اولویت‌های سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد، گفت: انتظار می رود بتوانیم فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی را به طور کامل در جامعه نهادینه کنیم .

نعمت اللهی به سخنان مقام معظم رهبری در مورد مهندسی فرهنگی و نقش سازمان تبلیغات اسلامی در این باره اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مسئولان ادارات تبلیغات اسلامی در گسترش فرهنگ اسلامی باید نهایت دقت و تلاش را داشته باشند .

وی با اشاره به برنامه های این سازمان در استان بوشهر اظهار داشت: ساخت مجتمع‌ های فرهنگی با کاربری دینی، توسعه کتابخانه‌ های شبستان مسجد و کانونهای قرآن و ثبت آنها، تولید نرم ‌افزار‌ها و برگزاری جشنواره‌ های مختلف از جمله جشنواره منطقه ‌ای دین در مطبوعات محلی از مهمترین برنامه های این سازمان در سال جاری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ایجاد دبیرخانه برگزاری همایش‌های بزرگداشت شخصیت‌ های برجسته استان بوشهر، حمایت از فعالیت‌ های پژوهشی و آموزشی و برگزاری نشست‌ ها و گفتمان ‌های دینی در مدارس و اندیشه دینی در دانشگاه ‌ها را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری عنوان کرد.