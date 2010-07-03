2 راه مقابله با قطعنامه 1929/ کسی جرأت بازرسی ازکشتیهای ایران را ندارد

"پیروز مجتهد زاده" رئیس موسسه یوروسویک لندن در نشست بررسی تحولات موضوع هسته ای ایران در خبرگزاری مهر درباره شفاف بودن برنامه اتمی تهران گفت: درحالی که برخی از کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای از جمله انگلیس در بعضی از موارد اجازه بازرسی از تاسیسات اتمی خود را به بازرسان آژانس نمی دهد، جمهوری اسلامی ایران ضمن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و طبق مقررات بین المللی ان پی تی اجازه بازرسی از تاسیسات خود را به بازرسان آژانس داد.

وی با اشاره به ارتباط ناگسستنی واشنگتن-تل آویو افزود: آمریکا و رژیم اسرائیل در سیاستهای منطقه ای یکسان عمل می کنند و ایالات متحده با تمام وجود در اختیار صهیونیستها است.

پیروز مجتهد زاده درباره رویکرد روسیه و چین در قبال برنامه هسته ای ایران گفت: روسیه در دور اول تحریم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در ابتدا با تحریم این کشور مخالفت کرد، اما بعدها آشکارا با کسب امتیاز از دولت آمریکا به اعمال فشار علیه ایران رای مثبت داد. مسکو همچنین در دور دوم، سوم و چهارم تحریم ها علیه کشورمان همان سناریوی پیشین را تکرار کرد. دولت چین نیز در رابطه با مسائل ایران دنباله روی روسیه است.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره مزیت های بیانیه تهران اظهار داشت: ایران ضمن توافق با برزیل و ترکیه درباره تبادل سوخت، اما خود را متعهد به حفظ سطح غنی سازی در سطح 3.5 درصد نکرد. همچنین علاوه بر اینکه روسیه و فرانسه را از امتیازی که قبلا به آنها داده بودیم، محروم کردیم آشکار اظهار داشتیم که سوخت هسته ای خود را به ترکیه ارسال می کنیم که همین موضوع خشم غربیها را برانگیخت.

پیروز مجتهد زاده درباره راهکارهای پیش روی ایران در موضوع هسته ای گفت: تاکنون اقدامات تنبیهی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران حالت افسانه داشته است، اما با صدور قطعنامه جدید افرادی که به زور این قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحمیل کردند، خودشان را مامور اجرای قطعنامه فرض می کنند و به علت برخی از جنبه های تکنیکی و فنی این قطعنامه هیچ دولتی جرات اجرای آن را ندارد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی با اشاره به غیر قانونی بودن سه قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران تصریح کرد: قطعنامه چهارم به دنبال قطعنامه های قبلی بود و بر اساس همان زیربناهای حقوقی صادر شد، بنابراین سرنوشت حقوقی این قطعنامه نیز بستگی به سرنوشت همان سه قطعنامه قبلی دارد.

وی افزود: آمریکا قطعنامه های قبلی را به طور غیرقانونی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحمیل کرد. طبق مقررات بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و مقررات ان پی تی پرونده کشوری به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده می شود که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صلح جهانی را تهدید یا نقض کرده یا به کشور خاصی حمله کرده باشد، درحالی که هیچ کدام از سه مورد مذکور درباره ایران اثبات نشده بود، موضوع هسته ای ایران برای اقدامات تنبیهی به شورای امنیت ارسال شد. این درحالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان در حال بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران بود و گزارشی را درباره نقض سه مورد فوق منتشر نکرد که صدور قطعنامه اقدامی غیر قانونی بود و زمانی که قطعنامه ای غیرقانونی صادر می شود، قابل اجرا نیست.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره قابل اجرا بودن تحریم ها گفت: اجرای برخی از موارد قطعنامه جدید می تواند خطرناک باشد. اقدامات تنبیهی سنای آمریکا و اتحادیه اروپا که علیه ایران تایید می شود، لزوما قابل اجرا نیستند اما احتمال اجرای قطعنامه های رسمی سازمان ملل متحد که متمرکز بر بازرسی کشتی ها و وسایل تجارت جهانی ایران است، وجود دارد.

وی افزود: با نگاهی به شرایط جهان می توان دریافت که هیچ دولتی به خودش اجازه بازرسی از کشتی های ایرانی و هر کشور دیگری را نمی دهد و این اقدام تنها از طرف آمریکا و رژیم اسرائیل امکان پذیر است. اگرچه رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد زیرا می داند که با این اقدام تنها موجب شعله ور شدن جنگ میان خود و ایران می شود، در واقع آتش جنگی که به سرعت همگان را در منطقه در بر خواهد گرفت. بنابراین آمریکا تنها نامزد برای بازرسی از کشتی های ایرانی است.

وی در پایان درباره راههای مقابله با قطعنامه جدید گفت: در صورت اثبات غیرقانونی بودن قطعنامه های ضد ایرانی می توانیم طرح اعمال تحریم علیه کشورمان را خنثی کنیم و اجرای این امر حداقل 6 الی 7 ماه به طول می انجامد.

رئیس موسسه یوروسویک لندن همچنین گفت: راه دیگر اینکه تامل کنیم و یکبار دیگر به سوی دیپلماسی از پیش حساب شده پیش برویم و در دو زمینه فریاد بزنیم، یکی اینکه تحریمها غیرقانونی ها هستند و دوم اینکه هر لحظه آماده انجام مذاکره دقیق درخصوص برنامه هسته ای خود هستیم.