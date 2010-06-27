اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: 60 هکتار از اراضی این شهرستان برای اجرای این طرح پیشنهاد داده شده که در صورت تصویب ، این طرح وارد مرحله مطالعاتی می شود.

وی با بیان اینکه موافقت اصولی این طرح از وزارت علوم گرفته شده و اولویت مدیران شهرستان توسعه زیر ساخت های دانشگاهی است، گفت: در این زمینه دولت دهم نگاه ویژه ای به تقویت زیرساخت های علمی در اسدآباد دارد.

رنجبر زاده گفت: احداث چهار دانشکده مامایی، پرستاری، مهندسی مواد و کشاورزی نیز مطرح شده که بعد از انجام مطالعات اولیه وارد مرحله اجرایی می شود که راه اندازی دانشکده علمی کاربردی نیز در همین جهت شکل گرفته است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس وجود سید جمال الدین اسدآبادی را ظرفیتی قوی برای توسعه شهرستان اسدآباد دانست و افزود: شناسایی، مدیریت و هدایت درست پتانسیل ها در اسدآباد راهگشای بسیاری از مشکلات و کمبودها به ویژه در بخش فرهنگی و علمی و پژوهشی است.