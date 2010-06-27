80 میلیارد ریال اعتبار برای انجام طرحهای عمرانی روانسر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال صفری بعدازظهر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی این شهرستان اظهارداشت: این اعتبار در بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر، تربیت بدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، محیط زیست، انرژی، بهداشت و سلامت،رفاه و تامین اجتماعی، دفاع و حمل و نقل هزینه خواهد شد.

سرپرست فرمانداری روانسر با اعلام اینکه در برنامه های عمرانی سالجاری اولویت با طرحهای نیمه تمام است مهمترین این طرحها را اجرا و تهیه طرح های هادی روستایی، اصلاح شبکه آب آشامیدنی روانسر، تکمیل و توسعه شهرک صنعتی، احداث استخر روانسر، احداث مدرسه علوم دینی، بهسازی و روکش اسفالت راههای روستایی، جمع آوری و دفع ابهای سطحی شهر شاهو و شهر روانسر اعلام کرد.

وی افزود: 137 طرح عمرانی سال 88این شهرستان با اعتباری بالغ بر 108 میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی 85 درصد در حال اجراست.

صفری در خصوص مصوبات سفر هیئت دولت به این شهرستان نیز گفت: طی دو سفر استانی رییس جمهور 15 مصوبه در جهت عمران آبادانی شهرستان روانسر داشته ایم که هفت مصوبه هیئت دولت با اعتباری بالغ بر 38 میلیارد و 200 میلیون ریال به طور کامل اجرایی شده و به بهره برداری رسیده است وهشت مصوبه دیگر در حال اجراست.

سرپرست فرمانداری روانسر مهمترین این طرحها را ایجاد استخر سرپوشیده،مطالعه احداث سر کیلانبر، احداث مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت روستایی،راه اندازی دانشگاه پیام نور، احداث،تکمیل و تجهیز چهار سالن ورزشی و ساختمان حمایتی کمیته امدادعنوان کرد.