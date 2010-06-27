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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

در سالجاری؛

80 میلیارد ریال اعتبار برای انجام طرحهای عمرانی روانسر اختصاص یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان روانسر گفت: بیش از 80 میلیارد ریال اعتبار برای انجام طرحهای عمرانی شهرستان روانسر در سال 89 اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال صفری بعدازظهر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی این شهرستان اظهارداشت: این اعتبار در بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر، تربیت بدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، محیط زیست، انرژی، بهداشت و سلامت،رفاه و تامین اجتماعی، دفاع و حمل و نقل هزینه خواهد شد.

سرپرست فرمانداری روانسر با اعلام اینکه در برنامه های عمرانی سالجاری اولویت با طرحهای نیمه تمام است مهمترین این طرحها را اجرا و تهیه طرح های هادی روستایی، اصلاح شبکه آب آشامیدنی روانسر، تکمیل و توسعه شهرک صنعتی، احداث استخر روانسر، احداث مدرسه علوم دینی، بهسازی و روکش اسفالت راههای روستایی، جمع آوری و دفع ابهای سطحی شهر شاهو و شهر روانسر  اعلام کرد.

وی افزود: 137 طرح عمرانی سال 88این شهرستان با اعتباری بالغ بر 108 میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی 85 درصد در حال اجراست.

صفری در خصوص مصوبات سفر هیئت دولت به این شهرستان نیز گفت: طی دو سفر استانی رییس جمهور 15 مصوبه در جهت عمران آبادانی شهرستان روانسر داشته ایم که هفت مصوبه  هیئت دولت  با اعتباری بالغ بر 38 میلیارد و 200 میلیون ریال  به طور کامل اجرایی شده و به بهره برداری رسیده است وهشت مصوبه دیگر در حال اجراست.

سرپرست فرمانداری روانسر مهمترین این طرحها را ایجاد استخر سرپوشیده،مطالعه احداث سر کیلانبر، احداث مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت روستایی،راه اندازی دانشگاه پیام نور، احداث،تکمیل و تجهیز چهار سالن ورزشی و ساختمان حمایتی کمیته امدادعنوان کرد.

کد مطلب 1107590

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