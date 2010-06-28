اراده ملت ایران باید در عرصه های اقتصادی و فرهنگی هم حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم بهره برداری از فاز سوم فولاد نطنز ‏اظهار داشت: اگر مردم در عرصه اقتصادی نیز اراده کنند اقتصاد کشور دچار مشکل نخواهد شد و در این عرصه ‏نیز کشور را خواهیم ساخت.‏

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای سرمایه داری صاحبان اصلی سرمایه در واقع همان حکمرانان هستند و ‏همه چیز دست آنهاست و دیگر مردم در حد یک کارگر برای آنها می مانند، این در حالیست که در جمهوری ‏اسلامی ایران چنین تفکری حاکم نیست.‏

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه مردم ایران در عرصه فرهنگی نیز دارای تاریخی سرشار و ارزشی ‏انسانی بسیار بالایی هستند، اظهار داشت: اداره مساجد و هیئت ها از جمله کارهایی است که مردم در عرصه ‏فرهنگی می کنند و باید توجه به این ارزشها در عرصه های ایمانی و الهی را ترویج و رشد دهند.‏

احمدی نژاد تصریح کرد: ایران در حال حاضر در حال آزاد شدن و جهش است و سخنانی که اکنون مبنی بر ‏تحریم جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود به همین سبب است.‏

رئیس هیئت دولت اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران می خواهند اجازه ندهند ‏انرژی عظیم مردم آزاد شود، چون اگر چنین الگویی آزاد شود برجسته ترین الگوی ناب بشریت است.‏

ایستادن در برابر تحریمها خواست ملت ایران است

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه حکومت و ما بر اساس نیاز مردم در برابر قدرت های استعماری ایستاده ‏ایم اظهار داشت: کشور توسط مردم اداره می شود و اینکه تا کنون در برابر این تحریمها ایستاده ایم، خواست ملت ‏ایران است.‏

وی دفاع از مظلوم، حمایت از مردم فلسطین را از جمله خواست های ملت ایران دانست و تصریح کرد: استقلال ‏امروزی جمهوری اسلامی نیز مرهون همین نیاز ملت است.‏

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت شهید بهشتی ‏تصریح کرد: این شهید پرچم آزادی، استقلال و عزت ملت ایران است.‏

رئیس جمهور ادامه داد: تردیدی وجود ندارد که هر گامی که در جهت تعمیق استقلال در کشور برداشته می شود ‏در نهایت سبب شادی روح چنین بزرگانی خواهد شد.‏

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه افتتاح چنین طرحی برای کشور بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: با ‏گشایش این طرح در فاز نخست بخش مهمی از نیازهای فولادی کشور تامین می شود و علاوه بر آن از جمله ‏ویژگیهای مهم افتتاح این طرح این است که به دست جمعی از دلسوزان و علاقه مندان به پیشرفت کشور محقق ‏شده است.‏

احمدی نژاد همچنین از جمله ویژگی های مهم افتتاح این طرح را در این دانست که بخش خصوصی یا گروهی از مردم ‏وارد میدان شده و با خودشان در راستای رسیدن به این هدف گام برداشته اند.‏

رئیس جمهور در ادامه سخنانش خطاب به مردم نطنز اظهار داشت: شما می توانید شهرستان نطنز را علاوه بر ‏انرژی هسته ای در دیگر عرصه ها نیز به جهانیان معرفی کنید که اجرای این کار نیازمند پیمودن سختی و مشقت ‏است.‏

احمدی نژاد ادامه داد: هر کس به قله ای از زحمات رسیده نتیجه ای از حاصل زحمت ها، تلاش و بردباری بوده و ‏لذت زندگی را به ساختن و عبور از موانع دانست.‏