اراده ملت ایران باید در عرصه های اقتصادی و فرهنگی هم حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم بهره برداری از فاز سوم فولاد نطنز اظهار داشت: اگر مردم در عرصه اقتصادی نیز اراده کنند اقتصاد کشور دچار مشکل نخواهد شد و در این عرصه نیز کشور را خواهیم ساخت.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای سرمایه داری صاحبان اصلی سرمایه در واقع همان حکمرانان هستند و همه چیز دست آنهاست و دیگر مردم در حد یک کارگر برای آنها می مانند، این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران چنین تفکری حاکم نیست.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه مردم ایران در عرصه فرهنگی نیز دارای تاریخی سرشار و ارزشی انسانی بسیار بالایی هستند، اظهار داشت: اداره مساجد و هیئت ها از جمله کارهایی است که مردم در عرصه فرهنگی می کنند و باید توجه به این ارزشها در عرصه های ایمانی و الهی را ترویج و رشد دهند.
احمدی نژاد تصریح کرد: ایران در حال حاضر در حال آزاد شدن و جهش است و سخنانی که اکنون مبنی بر تحریم جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود به همین سبب است.
رئیس هیئت دولت اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران می خواهند اجازه ندهند انرژی عظیم مردم آزاد شود، چون اگر چنین الگویی آزاد شود برجسته ترین الگوی ناب بشریت است.
ایستادن در برابر تحریمها خواست ملت ایران است
احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه حکومت و ما بر اساس نیاز مردم در برابر قدرت های استعماری ایستاده ایم اظهار داشت: کشور توسط مردم اداره می شود و اینکه تا کنون در برابر این تحریمها ایستاده ایم، خواست ملت ایران است.
وی دفاع از مظلوم، حمایت از مردم فلسطین را از جمله خواست های ملت ایران دانست و تصریح کرد: استقلال امروزی جمهوری اسلامی نیز مرهون همین نیاز ملت است.
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت شهید بهشتی تصریح کرد: این شهید پرچم آزادی، استقلال و عزت ملت ایران است.
رئیس جمهور ادامه داد: تردیدی وجود ندارد که هر گامی که در جهت تعمیق استقلال در کشور برداشته می شود در نهایت سبب شادی روح چنین بزرگانی خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه افتتاح چنین طرحی برای کشور بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: با گشایش این طرح در فاز نخست بخش مهمی از نیازهای فولادی کشور تامین می شود و علاوه بر آن از جمله ویژگیهای مهم افتتاح این طرح این است که به دست جمعی از دلسوزان و علاقه مندان به پیشرفت کشور محقق شده است.
احمدی نژاد همچنین از جمله ویژگی های مهم افتتاح این طرح را در این دانست که بخش خصوصی یا گروهی از مردم وارد میدان شده و با خودشان در راستای رسیدن به این هدف گام برداشته اند.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش خطاب به مردم نطنز اظهار داشت: شما می توانید شهرستان نطنز را علاوه بر انرژی هسته ای در دیگر عرصه ها نیز به جهانیان معرفی کنید که اجرای این کار نیازمند پیمودن سختی و مشقت است.
احمدی نژاد ادامه داد: هر کس به قله ای از زحمات رسیده نتیجه ای از حاصل زحمت ها، تلاش و بردباری بوده و لذت زندگی را به ساختن و عبور از موانع دانست.
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