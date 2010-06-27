مبارزه با مواد مخدر به مطالبه عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نصرت الله ملازاده پیش از ظهر یکشنبه در آیین امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر آذربایجان غربی افزود: متاسفانه در حال حاضر مواد مخدر به راحتی در سطح جامعه و به خصوص نسل جوان توزیع می شود و در این راستا برخورد اساسی صورت نمی گیرد.

وی با هشدار جدی و اساسی به مسئولان کشوری و استانی در خصوص مقابله با شیوع اعتیاد در جامعه خاطرنشان کرد: آتش اعتیاد از سالهای گذشته در سطح کشور شعله ور شده و در صورت بی توجهی در آینده نزدیک خسارات زیانباری را برای نسل جوان در پی خواهد داشت.

ملازاده خواستار تبیین ضرورت مقابله با شیوع اعتیاد و مواد مخدر در جامعه طی سفرهای استانی در قالب مصوبات هئیت دولت شد و از استاندار آذربایجان غربی خواست به عنوان مقام عالی و ارشد استان با این معغضل اجتماعی به صورت همه جانبه و قاطعانه برخورد کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با انتقاد از عدم اجرای صریح قانون در زمینه مقابله با توزیع کنندگان، قاچاقچیان ومعتادان در جامعه گفت: بر اساس قانون معتاد مجرم است و باید با مجرم قاطعانه برخورد شود این در حالی است که در چند سال اخیر از معتاد به عنوان بیمار یاد می شود بیماری که آزادانه در سطح جامعه فعالیت می کنند.

توصیه و سفارش راه مقابله با مواد مخدر نیست

ملازاده بیان داشت: متاسفانه مسئولان کشوری و استانی در سالهای اخیر با توصیه و سفارش اقدام به مقابله به این معضل ویرانگر می کنند در حالی که توصیه و سفارش ویژه انسانهای اهل منطق و تقواست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید بر اینکه با توصیه و سفارس نمی توان معضلات اجتماعی در جامعه را رفع کرد گفت: تاکنون روند اجرای این راه حل ها نتوانسته جلوی شیوع اعتیاد در جامعه را بگیرد.

وی تصریح کرد: تنها راه مقابله با اعتیاد برخورد جدی، همه جانبه و قاطعانه قانونی است و اگر قانون به صورت صریح در این زمینه اجرا شود فرصتی برای فعالیت سودجویان در این زمینه باقی نخواهد ماند.

ملازاده یادآورشد: برخورد قانونی با معضل اجتماعی اعتیاد و مواد مخدر در جامعه باید به یکی از مهمترین مطالبات عمومی و مردمی در جامعه تبدیل شود.