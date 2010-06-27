نگران تحریم نفتی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی امروز در همایش دوازدهمین سالگرد عملیات اکتشاف نفت در تهران با اشاره به اعمال تحریمهای نفتی علیه صنعت نفت ایران توسط چند کشور غربی، گفت: در حال حاضر تحریمهای نفتی یک فرصت برای توسعه در داخل کشور را ایجاد کرده است و هیچ گونه نگرانی از این بابت نداریم.

رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت همچنین از هدفمند شدن یارانه های انرژی، تغییر قیمت نفت و برخی فرآورده های نفتی و واگذاری مجموعه های مختلف صنعت نفت در چارچوب سیاستهای اصل 44 به عنوان مهمترین محورهای کاری صنعت نفت یاد کرد و افزود: در حال حاضر برنامه ریزی های جامعی برای اجرای این طرح ها در سطح وزارت نفت انجام شده است.

وی با اشاره به سرعت تاثیرات در توسعه فناوری و تکنولوژی های مورد نیاز صنعت نفت تصریح کرد: از این رو یادگیری سازمانی و نوآوری برای اجرای طرح های مختلف صنعت نفت ضروری به نظر می رسد.

علی احمدی با تاکید بر ایجاد یک برنامه جامع راهبردی در صنعت نفت کشور خاطر نشان کرد: داشتن یک راهبرد انعطاف پذیر توام با برنامه ریزی استراتژیک از مهمترین برنامه های محوری صندوق های بازنشستگی صنعت نفت است.