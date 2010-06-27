افزایش 98 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن حسنخانی ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: 98 درصد از معتادین موجود در استان را مردان تشکیل می دهند که این رقم با توجه به افزایش گرایش زنان به مواد مخدر در کشور مناسب تلقی می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 12 هزار تن انواع مواد مخدر در افغانستان دپو شده است افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در کشور تشکیل شده است و در همین راستا در استان ها نیز شوراهای هماهنگی فعالیت می کنند.

سردار حسنخانی ادامه داد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یکی از فعال ترین مراکز کشور در این زمینه می باشد که تاکنون نیز اقدامات مناسبی در این زمینه انجام داده است.

سردار حسنخانی با اشاره به اینکه آموزش و فرهنگ سازی از اولویت های اصلی شورا در مقابله با پدیده خانمان سوز اعتیاد است، افزود: برای آگاه سازی اقشار مختلف جامعه با پیامدهای اعتیاد، در سال گذشته 100 هزار نفر از شهروندان تحت آموزش هایی در این زمینه قرار گرفتند و در همین راستا، 2160 دقیقه برنامه آموزشی نیز از شبکه استانی پخش شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: در زمینه مقابله با مواد مخدر در سال گذشته، بیش از یک تن انواع مواد مخدر توسط عوامل سپاه و نیروی انتظامی کشف و ضبط شد و در همین رابطه، 1541 نفر قاچاقچی نیز دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

سردار حسنخانی از افزایش 98 درصدی کشفیات مواد مخدر در سال گذشته خبر داد و گفت: در رابطه با دستگیری عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر نیز شاهد افزایش 30 درصدی در این زمینه بوده ایم.

وی با اشاره به شهادت 15 نفر از عوامل نیروی انتظامی استان در رابطه با مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر افزود: تاکنون 3800 نفر از پرسنل نیروی انتظامی کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل شده اند.

فرمانده انتظامی استان زنجان به اقدامات درمانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اشاره کرد و گفت: تعامل مطلوبی بین مراکز درمانی و ترک اعتیاد در استان وجود دارد؛ به گونه ای که در سال گذشته 22 هزار و 832 نفر به این مراکز مراجعه و از خدمات ارائه شده استفاده کردند.

سردار حسنخانی فعالیت 29 مرکز درمانی ترک اعتیاد در استان را یادآور شد و افزود: عملکرد این مراکز به صورت مستمر ارزیابی و کنترل می شود.