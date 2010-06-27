رشد 7.4 درصدی پروازهای داخلی عبوری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور با اعلام این خبر گفت: پروازهای عبوری از فضای کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز 7.4 درصد افزایش نشان می دهد.

محمود رسولی نژاد تعداد پروازهای داخلی را در اردیبهشت امسال 13013 مورد و پروازهای عبوری را 13903 مورد اعلام کرد.

وی ضمن مقایسه پروازهای داخلی و عبوری اردیبهشت ماه امسال با ماه قبل از آن (فروردین)،گفت: در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه در پروازهای داخلی 24 مورد افزایش و در پروازهای عبوری 702 مورد افزایش به چشم می خورد.