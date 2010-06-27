ادامه روند اجرای طرح بهسازی آسفالت راههای روستایی با مشکل مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، علیرضا رحمان زاده صبح یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات طرحهای عمرانی شهرستان نقده، با اشاره به اینکه اجرای طرح لبیک در قالب پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی طی دو سال برنامه ریزی شده بود، افزود: متاسفانه به دلیل آزاد سازی نحوه فروش و افزایش بها قیر ادامه طرح با مشکل مواجه شده که امیدواریم تا امسال بخشی از مشکلات موجود رفع شود.

وی در ادامه با بیان اینکه 40 کیلومتر راه روستایی شهرستان نقده بهسازی و آسفالت می شود، بیان داشت: قرارداد بهسازی راه روستایی با اختصاص اعتبار 12 میلیارد ریال نهایی شده و با اتمام عملیات بهسازی و آسفالت تا پایان شهریور امسال به بهره برداری می رسد.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی در ادامه از بهسازی و آسفالت 40 کیلومتر راه روستایی دیگر از راههای ارتباطی شهرستان نقده خبر داد و اظهار داشت: با انتخاب پیمانکار، بزودی عملیات اجرایی این طرح نیز آغازمی شود.

80 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای طرحهای عمرانی نقده اختصاص یافت

فرماندار نقده نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه امسال بیش از 80 میلیارد و 154 میلیون ریال در قالب پروژ های عمرانی شهرستان هزینه می شود، گفت: تصفیه خانه فاضلاب نقده، بهسازی و آسفالت راه روستایی چیانه به علی آباد و بهسازی و آسفالت راه روستایی حلبی کوئیک از جمله پروژه های عمرانی مشکل دار این شهرستان بوده که نیازمند توجه ویژه مدیران دستگاههای اجرایی استان است.

حسین یوسفی احداث استادیوم پنج هزار نفری، اردوگاه تفریحی گردشگری حسنلو، تامین فرستنده پر قدرت کوه نقره، مطالعه ایستگاه بارانداز ویژه راه آهن سه راهی محمدیار و احداث سالن ورزشی را مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی در شهرستان نقده عنوان کرد.

به گفته وی تا پایان سالجاری 16 پروژه عمرانی با اعتبار 14 میلیارد و 490 میلیون ریال در شهرستان نقده به اتمام می رسد.

1586 واحد مسکن مهر در نقده احداث می شود

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه سفر یکروزه خود به شهرستان نقده از روند اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان بازدید کرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از پروژه مسکن مهر نقده، گفت: یکهزارو 586 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در نقده در حال احداث است که از این تعداد تا پایان سالجاری 500 واحد مسکونی به متقاضیان فاقد مسکن تحویل داده می شود.

خلیل محبت خواه با اشاره به اینکه با آغاز طرح واگذاری زمین برای احداث واحدهای چند خانواری بیش از 700 نفر از نقده در این طرح ثبت نام کرده اند، افزود: با واگذاری زمین مورد نیاز عملیات ساخت این واحدها بزودی آغاز می شود.

وی کاهش طبقات آپارتمانی از شش طبقه به چهار طبقه مسکونی، بهره گیری از توان اجرایی انبوه سازان و یا با واگذاری زمین به متقاضیان طرح واحدهای چند خانواری را از جمله راهکارهای تسریع در روند اجرای طرح مسکن مهر نقده دانست.

بهره برداری از ایستگاه شماره دو آتش نشانی نقده

همچنین در جریان سفر یکروزه معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به شهرستان نقده بهره برداری از ایستگاه شماره دو آتش نشانی شهرداری نقده آغاز شد.

ایستگاه شماره دو نقده از سال 76 بدلیل نبود اعتبار کافی شهرداری نیمه تمام مانده بود که امسال با اختصاص 400 میلیون ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه استان، تمامی تاسیسات فرسوده آن تعویض و آماده بهره برداری شده است.