ارشاد و شهرداری کرج اولین استقبال کنندگان از تشکیل استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با تصویب تشکیل استان البرز به مرکزیت کرج و برپایی جشنهای خودجوش مردمی، جشن بزرگ استان شدن البرز روز سه شنبه هشتم تیرماه جاری در سالن شهدای شهرداری کرج برگزار می شود.

همچنین همزمان با برپایی جشنهای مختلف در سطح شهرستان، صدها بنر تبریک تشکیل استان البرز نیز در میادین مختلف شهر نصب شده است.

مضمون اکثر بنرهای فوق را تبریک تشکیل استان البرز و تشکر از توجه دولت و مجلس به ایران کوچک و تشکر از پیگیری نمایندگان مجلس تشکیل می دهد.

این بنرها در اتوبان کرج، تهران، میادین حصارک، سپاه، توحید، شهدا، سه راه رجایی شهر، 45 متری گلشهر، چهارراه گلزار، مصلی نماز جمعه و سایر معابر پرتردد شهر همراه با چراغانی و اذین بندی ویژه اعیاد رجب خودنمایی می کند.