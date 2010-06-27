تاسیس داروخانه توسط تعاونیهای تخصصی در کشور امکانپذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه‌ ساز گفت: آیین نامه جدید داروخانه ها رویکردهای جدیدی دارد و بر اساس این آیین نامه جنبه خدمات در داروخانه‌ ها بسیار پررنگ شده است.

وی با اشاره به درنظر گرفتن مباحث تشویقی و تنبیهی برای داروخانه‌ها در آیین نامه جدید ابلاغ شده به داروخانه‌ها ادامه داد: به این ترتیب امتیازاتی برای داروسازان در نظر گرفته می‌شود. همچنین بحث ارزشیابی و درجه ‌بندی داروخانه‌ها نیز در آیین نامه جدید در نظر گرفته شده و بحثهای تجاری و اقتصادی در داروخانه‌ها کمتر می‌شود.

شانه ساز با اشاره به تشدید مجازاتها در داروخانه‌ها، گفت: این آیین نامه قطعا در ارتقا کیفیت خدمات داروخانه‌ها بسیار تاثیر دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه جدید ابلاغ شده به داروخانه‌ها، دارو رسانی در مناطق محروم تفاوت خواهد کرد، گفت: تاکنون داروهای بیماران خاص تنها در داروخانه‌های هلال احمر و داروخانه‌های وابسته به دانشگاهها توزیع می‌شد که بر اساس آیین نامه جدید، امکان تاسیس داروخانه توسط بخش خصوصی نیز فراهم شده است. به این ترتیب در نقاطی از کشور که داروخانه‌های هلال احمر و یا دانشگاهی حضور ندارند، تعاونیهای تخصصی می‌توانند داروخانه تاسیس کرده و داروهای بیماران خاص را در حداقل فاصله زمانی و مکانی به دست بیماران برسانند.