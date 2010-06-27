تاسیس داروخانه توسط تعاونیهای تخصصی در کشور امکانپذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز گفت: آیین نامه جدید داروخانه ها رویکردهای جدیدی دارد و بر اساس این آیین نامه جنبه خدمات در داروخانه ها بسیار پررنگ شده است.
وی با اشاره به درنظر گرفتن مباحث تشویقی و تنبیهی برای داروخانهها در آیین نامه جدید ابلاغ شده به داروخانهها ادامه داد: به این ترتیب امتیازاتی برای داروسازان در نظر گرفته میشود. همچنین بحث ارزشیابی و درجه بندی داروخانهها نیز در آیین نامه جدید در نظر گرفته شده و بحثهای تجاری و اقتصادی در داروخانهها کمتر میشود.
شانه ساز با اشاره به تشدید مجازاتها در داروخانهها، گفت: این آیین نامه قطعا در ارتقا کیفیت خدمات داروخانهها بسیار تاثیر دارد.
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