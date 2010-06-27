سازمان تبیلغات اسلامی در گسترش فرهنگ اسلام ناب نقش خطیری برعهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک ظهر یکشنبه به مناسبت سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در جمع مدیران و کارکنان این سازمان اظهارداشت: سازمان تبلیغات اسلامی امروز به عنوان یکی از متولیان امور فرهنگی و تبلیغی کشور در تبیین و گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) که اصل تفکیک ناپذیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است نقشی خطیر و حساس برعهده دارد.

وی افزود: در عصر حاضر که استکبار جهانی تمامی توان خود را برای تهی کردن نسلهای این انقلاب به ویژه نسل جوان، از ارزشهای دینی و اسلامی به کار گرفته اند وظیفه ماست که با احساس وظیفه و تکلیف به تقویت پایه های تقوا و تعهد در این مرز و بوم بپردازیم.

استاندار گیلان در ادامه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید با برنامه های دقیق، نیازهای نسل جوان و تمامی اقشار جامعه را شناسایی و در راه دین باوری و خودباوری آنان تلاش کند.

وی تصریح کرد: نهاد ارزشمند سازمان تبلیغات اسلامی با داشتن رسالت عظیم رساندن حقایق اسلام به دنیا و شناساندن آن به مردم برای پرداختن به امر تبلیغات دینی تأسیس شده است.

قهرمانی چابک گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایست که با هدف اعتلای فرهنگ غنی و پربار اسلام راستین و تبلور حیات معنوی و تعیین و ترویج شاخصهای اعتقادی بنا نهاده شده است.

وی با بیان اینکه نقش سازمان تبلیغات اسلامی در بسیاری از فعالیتهای فرهنگی بسیار ممتاز و ارزشمند است، افزود: تمامی مسئولان فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی را به طور کامل و بیش از پیش در جامعه نهادینه کنند.

استاندار گیلان تصریح کرد: مسئولان ادارات تبلیغات اسلامی باید در گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه نهایت دقت و تلاش را داشته باشند.

وی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی همانگونه که از نام آن مشخص است، بیشترین کار فرهنگی در جامعه بر دوش آن قرار دارد و تمام مسئولان و تلاشگران در این سازمان باید با تمام توان و همت خود در جهت رشد و تعالی فرهنگی جامعه تلاش کنند.

قهرمانی خاطر نشان کرد: تبلیغات اسلامی چهره به چهره در بین اقشار مختلف مردم رسالت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی به شمار می رود و علی رغم رواج ماهواره ، اینترنت و رسانه اما اثر بخشی که سخنان رو در رو و چهره به چهره و حضوری دارد هیچ رسانه دیگری نمی تواند این اثر بخشی را داشته باشد.

وی افزود: چیزی که می تواند سخن را ماندگار و جاوید کند و در دل مخاطب بنشاند صداقت، تقوا و خداپسندانه بودن جوهر کلام است.

استاندار گیلان اظهار داشت: تقوا و صداقت در افکار و نیات حضرت امام خمینی (ره) باعث شد که سخنان گوهربار این پیر فرزانه از اثر بخشی فراوانی در بین اقشار مختلف مردم برخوردار باشد.

وی در ادامه یاد آورشد: با توجه به رویکرد فرهنگی دور سوم سفر ریاست جمهور به استان گیلان امید وارم با اعتباراتی که در بحث فرهنگ اختصاص داده می شود، مشکلات مربوط به این بخش رفع شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان گیلان نیز در این مراسم گفت: انسان باید عالم به زمان خود باشد و همواره مقتضیات زمان خود را در نظر بگیرد و اقدامات خود را بر اساس مقتضیات زمان به انجام رساند.

حجت الاسلام جمال یاری افزود: زیربنای تمامی مسائل اعتقادی و اخلاقی اسلام است و باید در جهت نشر افکار دینی در جامعه تلاش کرد.

وی در ادامه به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در سازمان تبلیغات اسلامی استان پرداخت.

در ادامه این مراسم هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و با دستورات و رهنمودهای استاندار تصمیمات لازم اتخاذ شد.