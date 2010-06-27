کلنگ ساخت 72 خانه بهداشت در هرمزگان به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی بعداز ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی ساخت خانه های بهداشت طرح امام حسین (ع) در جمع مردم در جادون گفت: دولت خدمت گذار برای توسعه و عمرانی براساس شعار محوری خود عدالت را رعایت می کند و این خدمات در دورترین نقاط استان در بخش سلامت نمایان است.

هاشمی با اشاره به توسعه بهداشت و درمان در سراسر استان خاطر نشان کرد: باید از تمامی توانمندی های قانونی و ظرفیت های موجود استان استفاده کرد تا عدالت در بخش سلامت در تمام نقاط استان رعایت شود.

هاشمی با تاکید به رفع کردن مشکلات بخش سلامت در نقاط کمتر توسعه یافته استان، افزود: با ساخت و تکمیل خانه های بهداشت در نقاط استان جشن تکمیل خانه های بهداشت برپا می شود و در این راستا نگاه به رفع موانع ضروری موجود حوزه سلامت در مرکز استان نیزدر اولویت مدیریت استان قرار دارد.

وی ادامه داد: ساخت مرکز تخصصی سوانح و سوختگی ازکارهای بزرگ حوزه سلامت استان است تا نیاز به اعزام بیماران به سایر استانها را رفع سازد.

استاندار هرمزگان گفت: در دولت دهم شاخص های زیر ساختی بخش بهداشت و درمان در نقاط محروم مورد توجه جدی قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان نیز در این آیین با اشاره به اجرای طرح تکمیل شبکه خانه های بهداشت گفت: درراستای سیاستهای وزارت بهداشت در خصوص تکمیل خانه های بهداشت کشور در سال 89 مقرر شده است تعداد دو هزار و 100 باب خانه بهداشت تادهه فجر در سراسر کشور به بهره برداری برسد.

محمد شکاری خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان این پروژه را در قالب ساخت و تکمیل بیش از 72باب خانه بهداشت به یاد شهدای کربلا با نام مبارک حضرت امام حسین (ع) و شهدای هفتم تیر در استان شروع کرده است.

شکاری یاد آور شد: با احداث خانه های بهداشت طرح امام حسین (ع) در استان تا دهه فجر سالجاری شاهد تکمیل شدن خانه های بهداشت استان خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یاد آور شد: این خانه های بهداشت در متراژ 97 متری با فضای محل کار و زیست بهورز در کمتر از پنج ماه ساخته می شود.

شکاری خاطر نشان کرد: با ارائه عملکرد خوب بخش بهداشت جای هیچ نگرانی در شاخصهای سلامت در شرق استان وجود نداردو اصول واکسیناسیون، سلامت خانواده، بهداشت محیط، مراقبت از بیماری های واگیر و غیر واگیر، بهداشت روانی، طرح هیپو تیروئیدی و سایر شاخصهای سلامت به نحو مطلوب انجام می گیرد.

شکاری از اهتمام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ارائه خدمات مطلوب بهداشتی درمانی در مناطق کمتر توسعه یافته خبر داد و بیان داشت: ارتقا زیر ساختهای بخش بهداشت و درمان در مناطق محروم مورد توجه جدی دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفته است به طوری که گامهای بسیار خوبی در این راستا برداشته شده است و مشکلاتی همچون کمبود پزشک، توسعه مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات در مناطق محروم با مساعدت بی دریغ استاندار هرمزگان و حمایت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رفع می شود.