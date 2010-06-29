به گزارش خبرنگار مهر، در این داستان که برای گروه سنی "ج" و "د" نوشته شده ماجرای زندگی تیگری نوجوان دوازده ساله‌ای روایت می‌شود که پدرش در حادثه‌ای به شدت آسیب دیده و خانواده‌اش در خطر است.



همسایه‌ها باید به مزرعه‌های خودشان برسند، مادر و مادربزرگ هم از پس از این کارها بر نمی‌آیند و تیگری که تا آن موقع هرگز کارهای مردانه نکرده است باید مسئولیت خانواده را قبول کند و جای پدرش را بگیرد.

در کتاب "ذرتها می‌رسند" می‌خوانیم: تیگری به آرامی لباسهای تمیزش را پوشید. هفده کیلومتر یعنی پنج ساعت پیاده روی! خیلی پیش از آنکه به دهکده برسد،‌ هوا تاریک می‌شد. او هرگز شب، تنها به بیشه نرفته بود. شبها همه موجودات اهریمنی در بیشه ظاهر می‌شدند. موجوداتی مثل بادهای شوم، شیاطین، هیولاهای عجیب و جادوگرانی که خودشان را به شکل حیوانات در می‌آوردند.

تصاویر جین شارلوت تصویرگر کتاب بر جذابیت این اثر که با روایتی هنرمندانه زندگی و آداب و رسوم قوم "مایا" از بومیان سرخپوست آمریکا را حکایت می‌کند افزوده است.



این کتاب از سوی دفتر بین‌الملل کتاب برای نسل جوان (IBBY) به‌عنوان کتاب برگزیده معرفی شده است.

کتاب "ذرتها می‌رسند" با شمارگان 5000 نسخه در 104 صفحه و به قیمت 1200 تومان به چاپ رسیده است.

