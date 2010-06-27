تصادفات مرگبار در گیلان افزایش یافت

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزایش 71 درصدی تصادفات مهم منجربه فوت و جرح و رشد 228 درصدی تعداد کشته های ناشی از حوادث جاده ای طی پنج روز ابتدایی تابستان سال جاری وضعیت موجود را بحرانی و نگران کننده دانست.

وی اظهارداشت: از ابتدایی تابستان تاکنون روزانه 14 فقره تصادفات مهم منجر به فوت و جرح در جادههای استان اتفاق افتاده است که در اثر این حوادث 18 نفر مجروح و پنج نفر کشته شدند که 91 درصد بیشتر از متوسط آن در سال گذشته بوده است.

فرمانده پلیس راه گیلان همچنین واژگون شدن خودروهای را با 39 درصد مجموع تلفات جاده ای بیشترین دلیل کشته و مجروح شدن همشهریان گیلانی و مسافران طی این چند روز معرفی کرد.

وی دلیل وقوع تصادفات واژگونی را نیزخستگی و خواب آلودگی رانندگان و یا تخطی از سرعت مطمئنه در جادههای پرترافیک و پرپیچ و خم استان گیلان اعلام کرد.

افسران پلیس راه هفت هزار راننده متخلف حادثه ساز را جریمه کردند

سیری در ادامه افزود: طی پنج روز گذشته افسران پلیس راه هفت هزار راننده متخلف حادثه ساز را جریمه و تعداد 111 دستگاه خودرو و 259 دستگاه موتورسیکلت را نیز متوقف کردند.

فرمانده پلیس راه گیلان همچنین از تمامی رانندگان وسائل نقلیه اعم از گیلانی و مسافران خواست که نه بخاطرجریمه و ترس از اعمال قانون بلکه بخاطر حفظ جان خود و سرنشینان خود هم که شده بیشتر مقید قانون بوده و مقررات راهنمایی و رانندگی را در سفرهای جاده ای رعایت کرد.