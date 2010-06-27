نمایشگاه جمعی هنرمندان گیلانی در گالری سوره تهران گشایش یافت

مهدیه دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با همکاری امور استانهای حوزه هنری، نمایشگاهی از آثار خوشنویسی تعدادی از خطاطان گیلانی به همراه آثار برگزیده جمعی از هنرمندان نگارگر در نگارخانه سوره واقع در تهران، خیابان انقلاب، جنب سینما بهمن برگزار شد.

وی اظهارداشت: آثار خوشنویسی که در این نمایشگاه ارائه شده است شامل آثاری از خلیل حبیب زاده، ذبیح اله لولویی مهر و مهدی سجودی است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان در مورد آثار نگارگری نیزگفت: در رشته نگارگری نیز آثاری از محمد مرادی و جمعی از هنرجویان وی از قبیل شادی پور رمضان، اعظم ابراهیمی درویشی، سمیه نوروزی، فاطمه مرادی، فهیمه یگانه، سمیه مختاری، فاطمه جوکار، زهرا ربیعی، سیده آمنه حسینی، مهسا بدرپرست، فروغ حسین زاده، فتانه شرقی، سمیه چمنی شاد، فرشته جعفریان، زهرا صابری، سمیه بزرگی، زینب رهنما، مسعود باباپور، محسن مرادی، ندا ابوالفتحی، ثریا درگاهی، زهرا جعفر پور، سیده زهرا میر توحیدی و مه جبین رعنایی در معرض دید همگان قرار گرفت.

دلشاد ادامه داد: همچنین کارگاه آموزشی ( ورک شاپ ) در رشته نگارگری برای هشت نفر از این هنرمندان در نظر گرفته شد که در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری برگزار شد.

گروه هنرمندان اعزامی به نمایشگاه از خانه هنرمندان، کاخ نیاوران و موزه هنرهای معاصر نیز بازدید کردند.