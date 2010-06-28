طرح تابستانی سازمان منطقه آزاد انزلی آغاز شد

علی اکبر پورمحمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ساحلی سازمان منطقه آزاد انزلی دارای دو طرح شنای آقایان و یک طرح شنای بانوان بصورت مشترک با همکاری فرمانداری انزلی، 96 آلاچیق، ناجیان غریق، هلال احمر و نیروی انتظامی و امکانات بهداشتی در مساحتی افزون بر 18 هکتار و 6.4 هکتار پارکینگ به منظور خدمات دهی بهتر، بهسازی و آماده سرویس دهی به گردشگران شده است.

وی همچنین فعالیت ستاد دائمی تسهیلات سفرهای منطقه آزاد انزلی با عضویت معاونتها و مدیریتهای مرتبط با ریاست مدیرعامل سازمان را با هدف تمرکز مدیریت تصمیم گیری و خدمات رسانی منسجم به گردشگران در سال جاری را از جمله مزایای جدید درنظر گرفته شده از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام کرد و افزود: در سال جاری و به منظور خدمات دهی بیشتر و ایجاد لحظات شاد و مفرح همراه با آرامش و امنیت برای گردشگران برنامه های متعدد فرهنگی، هنری در قالب طرح تابستانی برگزار خواهد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: علاوه بر این موارد شهرک بازی کودکان، جت اسکی، قایق سواری، برنامه های فرهنگی، هنری از سوی مجتمعهای تجاری نمایشگاهی، بهره برداری از مسیر چهارخطه حسن رود به این منطقه، ایجاد امنیت لازم و کافی برای مسافران به همراه ایجاد مسیرهای دسترسی خودرو در داخل محدوده منطقه آزاد انزلی از دیگر خدمات ارائه شده از سوی این سازمان برای رفاه حال گردشگران در تابستان سال جاری است.

منطقه آزاد انزلی به مساحت سه هزار و 200 هکتار در سه بخش مجزای محدوده شهرک صنعتی حسن رود، محدوده فاز تجارت و محدوده بندری اداره بنادر و دریانوردی گیلان است، این منطقه یکی از مناطق آزاد شش گانه ایران است که از سال 84 بعد از تعیین محدوده و اعلام اولین هیئت مدیره بطور رسمی آغاز به کار کرده است.