۷۴ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شد

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان برگ سبز چای خریداری 23 هزار و ۲۴۱ تن درجه یک و 48 هزار و ۲۷۶ تن در جه دو است که ارزش ریالی برگ سبز چای خریداری شده ۲۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است.

وی اظهارداشت: تاکنون این میزان برگ سبز چای خریداری شده ۳۳ درصد درجه یک و۶۷ درصد درجه دو است که از این میزان برگ خریداری شده بیش از ۱۶ هزارتن چای خشک تولید شده است.

رئیس سازمان چای خاطرنشان کرد: تعداد ۱۶۵ کارخانه چایسازی با سازمان چای عقد قرارداد کرده اند که هم اکنون بیش از ۱۱۰ واحد چایسازی مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران هستند.

وی همچنین با توجه به شروع برداشت برگ سبز چای در چین دوم همچنان از کارشناسان سازمان چای خواست بر مقوله برداشت کیفی برگ سبز وهمچنین چای خشک تولیدی تاکید کنند.

محرر گفت: تا پایان بهره برداری همه باید دست به دست هم بدهند وجلوی برخی تخلفات را بگیرند تا شاهد ارتقاء کیفیت محصول داخلی چای باشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ساماندهی تولید، واردات وصادرات چای و تنظیم بازار برعهده سازمان چای کشور نهاده شده است، باید براعمال مدیریت درجهت افزایش کیفیت برگ سبز چای و فرآوری چای وهمچنین احیاء و توسعه کیفی باغات چای درچارچوب سیاستها ومنطبق با برنامه های کلان توسعه بخش کشاورزی گام برداشت.

رئیس سازمان چای کشور در ادامه تغییر و جابجایی کلیه ناظران خرید ومالی وحتی کارشناسان را در چین دوم امری طبیعی دانست و از کارشناسان وروسای ادارات و مدیران ستادی خواست تا بیشتر از گذشته کنترل و نظارت داشته باشد.