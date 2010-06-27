اخبار کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسابقات مقدماتی سنگنوردی بانوان با حضور بیش از 20 سنگنورد در ورزشگاه آزادی کرمانشاه در حال برگزار است.

این دوره از مسابقات در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در حال برگزاری است.

این مسابقه در دو رشته بولدرینگ و سرطناب برگزار می‌شود که پنج داور، این مسابقه را داوری می‌کنند.

نفرات برتر به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند تا جهت انتخابی تیم ملی تلاش کنند، مسابقات این دوره آقایان در تاریخ 10 و 11 تیر برگزار می‌شود.

ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی سپک تاکرا دعوت شد

از سوی کادر فنی انجمن سپک تاکرا کشور ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

محمد صفایی ورزشکار نوجوانان کرمانشاهی با درخشش در مسابقات لیگ برتر کشور به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد.

اردوی تیم ملی سپک تاکرا برای آمادگی جهت شرکت در مسابقات آسیایی گوانجو به مدت یک هفته به میزبانی استان مرکزی بر پا خواهد شد.

35 بازیکن از 12 استان کشور که پتانسیل بالایی در سپک تاکرا دارند به این اردو دعوت شدند.

در لیگ برتر بوکس تیم پل بتن کرمانشاه با اقتدار بر گاز گچساران غلبه کرد

دیدار دو تیم پل بتن کرمانشاه و گاز گچساران که در چهار محال و بختیاری انجام شد با پیروزی تیم کرمانشاه به پایان رسید.

در این دیدار تیم کرمانشاه موفق به شکست 8 بر 3 تیم میزبان شد و به جمع چهار تیم نهایی صعود کرد.

8 تیم در رقابتهای لیگ بوکس سال جاری حضور داشتند که هم اکنون چهار تیم پیوند ساپکو تهران، پل بتن کرمانشاه، گاز گچساران و تیم مازندران به مرحله بعد صعود کرده و رقابت از این به بعد بین این چهار تیم خواهد بود.

بازی بعد تیم پل بتن با پیوند ساپکو خواهد بود اما تاریخ دقیق این دیدارمشخص نشده است.

کسب مقام پنج لیگ آزادگان توسط شیرین فراز کرمانشاه

تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه در پایان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول جام آزادگان به مقام پنجم دست یافت.

تیم شیرین فراز کرمانشاه در آخرین بازی خود که یکی از حساسترین بازی های لیگ بود در مقابل نفت تهران به میدان رفت که این بازی با نتیجه مساوی یکی بر یک به پایان رسید.

این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا نفت با ۴۹امتیاز به صورت مستقیم به لیگ برتر صعود کند و شیرین فراز نیز با ۳۷ امتیاز در رده پنجم قرار گیرد.