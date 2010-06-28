اعضای تیم رباتیک دانشجویی دانشگاه گیلان معرفی شدند

سرپرست تیم رباتیک دانشجویی دانشگاه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور ساماندهی و هدفمند کردن فعالیتهای دانشجویی در زمینه رباتیک و حضور موثر و فعال دانشجویان در مسابقات رباتیک کشوری و بین المللی تیم رباتیک دانشگاه گیلان تشکیل و اعضای آن معرفی شدند.

احمد باقری همچنین افزایش و ارتقای سطح علمی و رشد خلاقیت دانشجویان را از دیگر اهداف تشکیل این تیم برشمرد و افزود: در آذرماه سال گذشته طی فراخوان از دانشجویان علاقمند به حضور در تیم رباتیک خواسته شد تا مدارک و سوابق کاری خود در زمینه رباتیک را ارسال کنند که پس از بررسی سوابق داوطلبان 17 نفر از دانشجویان دانشگاه به عنوان اعضای تیم رباتیک انتخاب شدند.

وی ادامه داد: دانشجویان شرکت کننده در تیم رباتیک در دو رشته شبیه سازی و رباتهای فوتبالیست و امدادگر فعالیت خواهند کرد.

سرپرست تیم رباتیک دانشجویی دانشگاه گیلان افزود: در حال حاضر آزمایشگاه رباتیک در دانشکده فنی راه اندازی شده و فعالیتهای دانشجویان و تیم رباتیک در این آزمایشگاه صورت خواهد گرفت.