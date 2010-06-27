صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طی روزهای اخیر تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشته ایم و تنها مهدی مهدوی کیا دچار مصدومیت شده بود که مشکل وی هم برطرف شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون سیاوش اکبرپور، حسین کاظمی، میلاد زنیدپور، سوشا مکانی، حسن اشجاری و مهرزاد معدنچی به این تیم پیوسته اند، خاطرنشان کرد: قرارداد علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، حسین کعبی، فریدون زندی، کاظم برجلو، محمدعلی عشوری‌زاد، مهدی محمدی، حمید نشاط جو و محمد غلامی بازیکنان فصل پیش هم تمدید شده است.

سرپرست جدید تیم استیل آذین که جانشین محمد زادمهر در این تیم شده، ادامه داد: رضا نوروزی، میثم خسروی و افشین چاووشی هم بصورت رسمی از این تیم جدا شده اند ولی سایر بازیکنان در خدمت تیم هستند. البته بحث فرهاد مجیدی را هم تنها در روزنامه‌ها خوانده ام و در این خصوص در باشگاه خبری نیست.

درودگر در مورد اینکه از وضعیت "هوگو بروس" گزینه سرمربیگری این تیم خبر ندارد، در پاسخ به این سوال که تاخیر در انتخاب سرمربی به ضرر این تیم نخواهد بود؟، اظهار داشت: در این مورد بنده اظهار نظر نمی کنم زیرا مسئولان در حال مذاکره با گزینه‌های مدنظر خودشان هستند.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی کلان، حرکات قدرتمند تیم، ایجاد ساختار اداری مناسب و جذب بازیکنان تاثیرگذار قطعا استیل آذین به یک باشگاه مطرح در این تبدیل خواهد شد.

سرپرست تیم استیل آذین در پایان در مورد اینکه چه جایگاهی را برای این تیم در لیگ دهم پیش بینی می‌کند، گفت: استیل آذین پتانسیل قهرمانی در لیگ را دارد و همه اعضای کادر فنی، سرپرستی و بازیکنان تیم برای رسیدن به این موفقیت تلاش می‌کنند.

در حال حاضر تمرینات تیم فوتبال استیل آذین زیر نظر افشین پیروانی سرمربی موقت، رضا شاهرودی، جلال چراغپور و احمدرضا عابدزاده پیگیری می‌شود.