تجمیع دانشگاه خواجه نصیر در تهران/ شایعه انتقال بار حقوقی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر پیشنهاد انتقال دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به مراغه از سوی استاندار آذربایجان شرقی، محمد تقی بطحایی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: دانشگاه از پژوهشکده مراغه (رصدخانه خواجه نصیر الدین طوسی) برای پذیرش دانشجوی دکترا حمایت می کند.

وی گفت: این دانشگاه در قالب تفاهم نامه هایی حمایت های خود را از مراکز آموزش عالی در شهرستانها برای برپایی دوره های دکترا و تحصیلات تکمیلی به عمل آورده که پژوهشکده مراغه نیز از همین حمایت ها برخوردار بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی گفت: بدیهی است در شرایطی که ایام امتحانات دانشجویان سپری می شود و انتخاب رشته و ثبت نام دانشجویان جدید در پیش است، طرح چنین موضوعات غیر کارشناسی و بی پشتوانه ای به هیچ عنوان صحیح نبوده و تبعات نامناسبی به بار خواهد آورد.