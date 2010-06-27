کشف 16 تن مواد مخدر در آذربایجان غربی/ 104 باند بزرگ متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ مسعود خرم نیا ظهر یکشنبه در آیین امحای بیش از یک تن مواد مخدر در استان افزود: در این زمینه 781 نفر قاچاقچی، سه هزار و 924 نفر توزیع کننده، هزار و 288 نفر حمل کننده شناسایی و دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه در این زمینه 104 باند بزرگ متلاشی شده است، بیان داشت: از قاچاقچیان 27 قبضه اسلحه شناسایی و کشف شده است.

خرم نیا در ادامه با اشاره به درمان افراد معتاد به عنوان بیمار در جامعه خاطرنشان کرد: در این مدت 9 هزار و 800 نفر با همکاری سازمانهای بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی وارد چرخه درمان شده اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به سرعت بخشی جهت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در حال حاضر مرزهای شرق و شمالغرب کشور با اجرای طرح های انسداد مرزی به صورت کامل کنترل می شود.

خرم نیا در خصوص ضعف اجرای قانون در زمینه برخورد جدی با مواد مخدر در جامعه نیز اظهارداشت: در این زمینه مسئولان قوه قضائیه باید پاسخگو باشند.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجام غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی عراق،ترکیه و جمهوری آذربایجان خواستار توجه ویژه مسئولان شد.