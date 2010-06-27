فاجعه هفتم تیر سند اتحاد شوم نفاق داخلی و کینه خارجی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری گفت : حادثه هفتم تیر از تلخ ترین و اندوه بارترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی در یکی از حساس ترین مقاطع زماین بود که اوج دشمنی و خیانت دشمنان داخلی و خارجی علیه نظام و ملت انقلابی ایران را در صحنه جنایتی هولناک و کم نظیر در معرض جهانیان به ویژه مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم قرار داد.

سردار جزایری افزود: بر خلاف اهداف و راهبردهای شیطانی قدرت های استکباری و ضد انقلاب داخلی و خارجی این قاجعه بزرگ نه تنها نتوانست نظام برخاسته از متن اراده و خواست ملت ایران را به چالش بکشاند بلکه خود به خصوص در آن مقطع زمانی به عاملی مهم و سرنوشت ساز برای استحکام، اقتدار و یکپارچگی ملی ایرانیان و افشای چهره در نقاب منافقین کور دل و شکل گیری جریان فراگیر و باور عمومی در برچیدن طومار حیات ننگین منافقین تبدیل شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به روند ظهور جریان های نفاق و لیبرال و تفکر سکولاریستی در ایران و ائتلاف و تلاش دائمی آنان در حذف عنصر دین و حکومت دینی از صحنه جامعه و اداره کشور و تبیین عملکرد منافقین به عنوان عامل فاجعه تروریستی هفتم تیر ماه گفت: نگاه به عملکرد فرقه منافقین طیف وسیعی از خیانت ها و جنایت ها را از موضع ضد مردمی و ضد انقلابی تا غرب پناهی و همکاری های گسترده و بی شائبه با دشمنان تابلو دار ملت ایران و جاسوسی برای سیا و موساد قرار می هد و کینه و نفرت هر انسان آزاده و بهره مند از عقلانیت و گرایش به حق و حقیقت را بر می انگیزد.

جزایری با معرفی فتنه 88 و حوادث و رخدادهای پس از انتخابات سال گذشته به مثابه یکی از نمادها و نمودهای نقش آفرینی سازمان منافقین و منافقین جدید و حمایت وهمراهی میدانی آنان با فتنه گران و آشوب طلبان به هوشمندی و بیداری ملت ایران در مواجهه با توطئه های مشترک دشمنان انقلاب و نظام اسلامی اشاره و اظهار داشت: ملت عظیم الشان ایران اسلامی با گذشت قریب سه دهه از حادثه غم انگیز هفتم تیر ماه همواره نشان داده است به برکت درایت رهبری و تمسک به حبل المتین ولایت فقیه، حوادث و رخدادهای به ظاهر تلخ و ناگوار را منشور هوشیاری و بیدار نسبت به نقشه ها و توطئه های دشمنان قسم خورده قرار می دهد و با بصیرت بی نظیر خود آن را به فرصت ایستادگی و پایداری بر آرمان های بلند انقلاب و تهدید برای معاندین نظام، ضد انقلاب و مخالفین استقلال عظمت و پیشرفت مبدل می سازد.

وی در پایان سخنانش ضمن گرامیداشت بیست و نهمین سالگرد عروج ملکوتی شهیدان هفتم تیر و همچنین هفته قوه قضائیه و دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت بصیر، نجیب، انقلابی و ولایت مدار ایران برای پاسداشت یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی و خادمین به عرش پیوسته انقلاب و میهن اسلامی تاکید کرد.