نباید اجازه داد چهره شهر مقدس قم با مواد مخدر آلوده شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور قبل از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در سازمان جوانان قم برگزار شد، موفقیت در عرصه مبارزه با مواد مخدر را حاصل یک بسیج همگانی، عظم ملی و هماهنگی بین دستگاه‌های کشور دانست و افزود: علی‌رغم انجام تلاش‌های بسیار در این زمینه، این فعالیت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود چرا که مواد مخدر عامل بسیاری از مفاسد در کشور است.



وی فعالیت‌های عرصه مبارزه با مواد مخدر در کشور را کافی نداست و افزود: سالانه حدود 120 تا 160 هزار نفر به تعداد معتادان در کشور افزوده می‌شود که این رقم قابل ملاحظه‌ای است.



استاندار قم در ادامه خاطر نشان کرد: باید برخورد با باندها و حتی خرده فروشان مواد مخدر تشدید و مجازات‌ها افزایش یابد و از در دسترس و ارازن بودن مواد مخدر در جامعه جلوگیری شود و به خصوص در شهر قم این فعالیت‌ها باید مضاعف باشد و نباید اجازه داد تا چهره شهر مقدس این شهر با این پدیده شوم آلوده گردد.



موسی‌پور در ادامه بحران مواد مخدر را یک بحران جهانی برشمرد که همه جوامع بشری با آن روبرو هستند و اضافه کرد: امروز وجود بیش از 200 میلیون نفر معتاد در دنیا حاکی از عمق این فاجعه است به طوری که مبلغ تجارت مواد مخدر به 2 هزار میلیارد دلار در سال می‌رسد.



رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تجارت مواد مخدر را سومین تجارت سودآور در دنیا بعد ار نفت و اسلحه عنوان کرد و گفت: سالانه 600 میلیارد دلار سود ناشی از تجارت مواد مخدر در جهان است که پشت آن هم شرکت‌های بزرگی که سازنده حزب، رئیس جهور و تامین کننده منابع مالی احزاب در جهان هستند، می‌باشد و مافیای قدرتمندی در ورای این تجارت می‌باشد.



تولید مواد مخدر در افغانستان 40 برابر شده است



وی ادامه داد: از 2001 تا 2009 که کشور افغانستان در اشغال آمریکایی‌ها است تولید مواد مخدر این کشور 40 برابر شده است و این نشان می‌دهد که امریکا در منافع و سود مواد مخدر در کشور افغانستان سهیم است و در این شکی نیست.



استاندار قم با اشاره به انتخاب کشور ایران به عنوان کشور پیشگام مبارزه با مواد مخدر در جهان از سوی سازمان ملل متحد بیان داشت: ایران تا به حال سه هزار و 600 شهید و 12 هزار جانباز را در این راه تقدیم کرده است و موفق شده تا در طول برنامه چهارم توسعه حدود 2 درصد آمار بروز اعتیاد در کشور را کاهش دهد.



موسی پور معضل اعتیاد را به عنوان تهدید نخست کشور تلقی کرد و افزود: عوامل متعددی از جمله قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر غرب و همسایگی با کشور افغانستان که تولید سالانه هشت هزار تن مواد مخدر و بزرگترین تولید کننده حشیش دنیا را در کارنامه خود دارد؛ باعث شده تا ایران همواره در معرض گسترش این پدیده شوم باشد.



یک میلیون و 100 هزار معتاد حرفه‌ای در کشور



رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم در ادامه تعداد معتادان رسمی کشور را یک میلیون و 100 هزار نفر و معتادان تفننی را 800 هزار نفر عنوان کرد و گفت: با احتساب خانواده‌های این افراد حدود 10 میلیون نفر در کشور درگیر مسئله اعتیاد هستند، همچنین افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در کشور لزوم کار بیشتر در این زمینه را می‌طلبد.



تنها 20 درصد از معتادان به طور کامل درمان می‌شوند



موسی پور با بیان این که تنها 20 درصد از معتادان بعد از بازپروری به طور کامل درمان می‌شوند و در 80 درصد موارد احتمال بازگشت وجود دارد خاطر نشان کرد: این امر تاکیدی بر امر پیش گیری بهتر از درمان است می‌باشد و برای این کار باید تمام طبقات جامعه را زیر پوشش قرار داد و کار فرهنگی در مدارس و خانواده‌ها را مورد توجه قرار داد؛ البته کار فرهنگی باید عالمانه و کارشناسانه باشد تا به جای تأثیر مثبت آثار سوء بر جای نگذارد.

