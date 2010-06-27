حجت‌الاسلام علی‌اکبر انصاری‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: طرح غنی‌سازی اوقات فراغت هرمزگان در غالب‌ کلاس‌های قرآن، احکام و دروس اخلاقی تربیتی از تاریخ یکم تیرماه در 115بوستان معرفت ویژه نوجوانان 10 تا 14سال و 35 هسته فرهنگی برای جوانان 15 تا 23 سال آغاز شده و تا 18 مرداد ادامه خواهد داشت و در پایان طرح ظرفیت مجتمع فرهنگی، آموزشی و تفریحی هماگ که بالغ بر هزار نفر پیش‌بینی شده است به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی رویکرد این طرح را بر اساس پرسمان و گفتمانهای دینی عنوان کرد که با تعامل 40 تن از روحانیون مستقر و طرح هجرت و 17 تن از مربیان اعزامی دفتر تبلیغات قم و با حضور بیش از چهار هزار و 500 تن از جوانان و نوجوانان در استان اجرا خواهد شد.

انصاری‌راد آشنایی نسل جوان و نوجوان استان با مباحث دینی، اخلاقی و اجتماعی، ایجاد روحیه کار جمعی و گروهی در میان مخاطبان و پاسخ به سوالات فکری و اعتقادی افراد را از جمله اهداف اجرای این طرح دانست.

وی با اشاره به معایب و نقاط ضعفی که سال گذشته در اجرای طرح اوقات فراغت وجود داشت از جمله استقبال کم جوانان از فعالیت های فرهنگی، کمبود لوازم ماشینی، عدم حضور به موقع مربیان اعزامی از دفتر تبلیغات قم در روزهای آغازین اجرای طرح، اظهار امیدواری کرد؛ با توجه تغییرات اساسی که امسال بر اساس بررسی‌هایی انجام شده در راستای رفع نواقص این طرح صورت گرفته است از جمله ایجاد تغییرات در کتب قابل تدریس طول دوره همچین تجهیز اردوگاه هماگ به وسایل ورزشی و حضور اساتید گفتمانی بیشتر در اردوگاه، سعی شده موجبات ارتقای خروجی مفید این طرح نسبت به سال گذشته فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ کمبود فضای آموزشی، و مربی از دیگر مشکلات طرح اوقات فراغات سال‌گذشته بود که امسال سعی شده با ایجاد ظرفیت های جدید تا حدی این مشکل را برطرف کنیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در خصوص عدم خروجی مثبت برخی از کلاسهای اوقات فراغات با تاکید بر این مهم که باید نیازسنجی از مخاطبین در دایره گسترده‌تری انجام شود اذعان داشت: موازی کاریهایی که در برخی موارد در عرصه های فرهنگی با آن روبرو هستیم موجب عدم پاسخ گویی به نیازهای جوانان در حوزه فرهنگی می‌شود علاوه بر آن بی توجهی نسبت به نیازسنجی و نظر سنجی آموزشی از دانش‌آموزان و اولیا که به عنوان یک اصل باید به آن پرداخته شود بخشی از دلابل غیر مفید بودن بعضی از کلاس‌های اوقات فراغت است که در طول دوره های اوقات فراغت امسال مورد اهتمام جدی تبلیغات اسلامی و مربیان طرح قرا خواهد داشت.