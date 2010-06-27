150 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل محبت خواه ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: شناسنامه فنی و ملکی با هدف ارتقا شاخص های کیفی ساخت و ساز به واحدهای مسکونی که مراحل ساخت را مطابق با آئین نامه های ساخت مسکن احداث و دارای گواهینامه پایان کار، صادر می شود .

وی هزینه شناسنامه فنی و ملکی هر واحد مسکونی طرح مهر را 150 هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی باید در این راستا بر مراحل ساخت و نحوه احداث واحدها مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان، مصالح مورد استفاده و نحوه اجرا با کیفیت بالا نظارت دقیق داشته باشند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه روند طرح مسکن مهر آذربایجان غربی با رفع مشکل معارض زمین شتاب گرفته است، اظهار داشت: با رفع معارض زمین مسکن مهر در منطقه گلمان ارومیه عملیات اجرایی تامین خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و تلفن در دست اجراست.

محبت خواه خاطرنشان کرد: تاکنون قرارداد ساخت دو هزار و 722 واحد مسکونی در قالب 40 تعاونی مسکن مهر نهایی شده که از این تعداد دو هزار و 193 واحد پروانه ساخت دریافت کرده و 502 واحد نیزمرحله فوندانسیون را به اتمام رسانده اند.

وی از احداث یک باب مسجد، مدرسه، مرکز بهداشتی، درمانی و سالن ورزشی در منطقه گلمان ارومیه خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان ماه جاری کارهای ساخت این طرح آغاز شود.

