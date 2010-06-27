قویترین مردان شهرهای مرکزی مازندران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابتها که ظهر یکشنبه با حضور 26 ورزشکار از شهرهای آمل، محمودآباد، نور و فریدونکنار در سالن ورزشی شهدای آمل برگزار شد، با برتری قوی ترین مردان آمل پایان یافت.

در این رقابتها و در وزن منهای 105 کیلوگرم هادی محمدی و به اضافه 105 کیلوگرم عباس سیفی هر دو از آمل به عنوان قوی ترین مردان شهرهای مرکزی مازندران انتخاب شدند.

رئیس هیئت پرورش اندام شهرستان آمل در خصوص برگزاری این رقابتها گفت: به مسابقات به مناسبت ولادت باسعادت حضرت علی ( ع ) و نیز رقابت ورزشکاران شهرهای مرکزی استان در آمل برگزار شد.

محسن رحمانی افزود: این رقابتها در حمل گوی های 100تا 140 کیلوگرم، کنده 97 کیلویی، لاستیک 100 کلیویی و چمدان های 240 کیلویی توسط شرکت کنندگان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه برترین های این رقابت ها در مسابقات قوی ترین مردان مازندران شرکت خواهند کرد، ادامه داد: هنوز زمان و مکان مسابقات قوی ترین مردان مازندران در سال جاری مشخص نشده است.

رئیس هیئت پرورش اندام آمل با اشاره به اینکه این مسابقات قوی ترین مردان در شهرستان آمل دومین دوره از برگزاری خود را پشت سرگذاشت خاطرنشان کرد: استقبال علاقمندان برای تماشای مسابقات قویترین مردان هم پرشور و کم سابقه بوده است.