179 روستا در خراسان رضوی فاقد شبکه آبرسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد دانشگر ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته برای آبرسانی به این روستاها اعتباری معادل 100 میلیارد تومان نیزا است که امیدواریم با تامین اعتبارات ظرف سه سال آینده تمام این روستاها به شبکه آبرسانی متصل شوند.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی با بیان اینکه 80 درصد انشعابات غیر مجاز در حاشیه شهر مشهد و ییلاقات اطراف وجود دارد گفت: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته در سال گذشته بالغ بر پنج هزار مورد انشعاب غیر مجاز شناسایی شده که از این میزان تعداد دو هزار و 744 مورد به انشعابت مجاز تبدیل شد.

وی اظهار داشت: مصرف آب 36 درصد مشترکین آب روستاها ماهیانه بین صفر تا هفت متر مکعب است که بر این اساس و با توجه به مصرف پایین تر از الگو، آب 144 هزار مشترک روستایی به صورت رایگان و بدون آبونمان لحاظ شد.

دانشگر با اشاره به تخصیص اعتبار 280 میلیارد ریالی در حوزه موافقت نامه های این شرکت گفت: سال گذشته مبلغ 349 میلیارد ریال موافقت نامه در قالب 224 پروژه مبادله شد همچنین امسال 26 میلیارد و 300 میلیون تومان در قالب 230 پروژه موافقت نامه مبادله شد که تا کنون 75 درصد کارهای اجرایی این موافقت نامه ها به پایان رسیده است.

وی ایجاد توازن منطقه ای در شاخص های آب روستایی را از دیگر برنامه های سال 89 این شرکت عنوان کرد و افزود: سال گذشته 421 روستا با 37 هزار و 846 خانوار به منظور تامین کمبودآب این روستاها از طریق تانکر آبرسانی شد.

دانشگر در رابطه با شاخص برخورداری از آب اشامیدنی سالم گفت: در حال حاضر متوسط کشور شاخص برخورداری ازآب آشامیدنی روستایی 75 درصد است که این رقم در استان با 80 درصد جمعیت روستایی 77.4 درصد است.