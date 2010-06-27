تولید 70 درصد مواد اولیه داروهای مورد نیاز در داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی با اشاره به تولید حدود 96 درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل گفت: در برنامه پنجم توسعه میزان تولید داروهای مورد نیاز در داخل کشور به بیش از 99 درصد می‌رسد.

وی با اشاره به پیشرفتهای صنعت داروسازی ایران بعد از انقلاب اسلامی گفت: برنامه کارخانه‌ های جدید داروسازی، تولید داروهای وارداتی است که به صورت تحت لیسانس و یا گرفتن دانش فنی اجرا می شود.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه سعی می‌شود چهار درصد میزان داروهای وارداتی به حداقل برسد، افزود: البته تولید برخی داروهای وارداتی در داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد اما در مجموع در پایان برنامه پنجم به بالای 99 درصد تولید داروها در کشور می‌رسیم.

شیبانی با بیان اینکه صنعت داروسازی ایران در تولید داروهای OTC صد درصد خودکفا است و حدود 70 درصد مواد اولیه داروها در داخل تولید می‌شود، ادامه داد: در مجموع حدود دو هزار و 564 قلم دارو در کشور وجود دارد که بخشی از آن از نظر عددی تولید داخل بوده و بخشی نیز وارداتی است.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی ایران از نظر ارزش ریالی حدود 65 درصد خودکفا است، گفت: رقم صادرات داروهای ایرانی چندان قابل ملاحظه نیست اما انتظار داریم با تاسیس کارخانه‌های جدید دارویی بتوانیم به بازارهای جهانی دست یابیم.