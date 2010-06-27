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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

اردوی قرآنی صدرا و مسابقات کشوری قرآن کریم برگزار می‌شود

اردوی قرآنی صدرا و مسابقات کشوری قرآن کریم برگزار می‌شود

اولین اردوی قرآنی صدرا و مسابقات کشوری قرآن کریم از سوی سازمان مدارس معارف اسلامی، 8 تا 13 تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اردوی قرآنی صدرا و مسابقات حفظ ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم ویژه دانش آموزان دبیرستانهای معارف اسلامی سراسر کشور به مدت 5 روز از هشتم تا سیز دهم تیرماه در اردوگاه نور کرج برگزار می شود .

این اردوی قرآنی با حضور 300 نفر از دانش آموزان دختر و پسر در سطح کشوری و با هدف توسعه و تبیین فرهنگی قرآنی برنامه ریزی شده است .

شناسایی دانش آموزان مستعد و توانمند در زمینه های مختلف قرآنی، آشنایی عمیق تر دانش آموزان با مفایهم قرآن، حضور شبانه روزی دانش آموزان در کنار یکدیگر با محوریت قرآن وهمچنین انجام فعالیتهای تفریحی و ورزشی و تابستانی در فضایی زیبا و دلپذیر از دیگر اهداف این اردو و مسابقات قرآن کریم اعلام شده است .

گسترش و توسعه فعالیتهای پرورشی و قرآنی با توجه به ظرفیت بالای دانش آموزان رشته علوم و معارف اسلامی در دستور کار سازمان قرار گرفته که با تأمین اعتبارات لازم عملیاتی می شود.

64 دبیرستان علوم و معارف اسلامی در کشور فعال است که با اقدامات انجام شده در آینده نزدیک به به 110 واحد می رسند.

کد مطلب 1107666

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