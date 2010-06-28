ادبیات دفاع مقدس بدون نظریه قابل تعریف نیست/ موج ویرانگر نظریه های غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو آقایاری در نخستین کنگره شعر بومی دفاع مقدس لرستان در سخنانی اظهار داشت: دنیای امروز دنیای نظریه های کلان است و در تمامی عرصه های علمی و تکنولوژی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خلق نظریه های بزرگ نقش تعیین کننده دارد.

وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنرمندان ادبیات و شاعران دینی که خود را در دفاع مقدس و سنگرهای عقیدتی و پاسداشت فرهنگ انقلاب مسئول می دانستند برای تولید فرهنگ و ادبیات انقلاب زحمات زیادی را متقبل شدند.

مدیر امور ادبی استانها در مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری ادامه داد: این افراد آثاری را خلق کردند که در مقایسه با پیشینه ادبی این مرز و بوم در اوج خلاقیت و شکوهمندی قرار دارد.

آقایاری با بیان اینکه قله های این ادبیات مقدس در متن جنگ و در سنگرهای دفاع مقدس و پایه به پای رزمندگان در مشق عاشقانه گی آفریده شده است، خاطر نشان کرد: با تمام تلاش هنرمندان اما حوزه نظریه ادبی و خلق هنرمندانه در قلمرویی جدا از هم نیستند اما باید دانست که نظریه در جایگاه زیرساخت معرفتی و اندیشه گی برای آثار خلاق قرار دارد.

ادبیات به دور از مبانی نظری و معرفتی قابل دفاع نیست

وی با تاکید بر اینکه ادبیات به دور از مبانی نظری و معرفتی قابل دفاع نیست، خاطر نشان کرد: ادبیات بدون نظریه قابل تبیین و تعریف نیست و رشد و شکوفایی آثار خلاق در گرو نقد دقیق و علمی است.

مدیر امور ادبی استانها در مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری با تاکید بر اینکه نقد و معیارهای نقد مولفه های تابع نظریه است و به تبعیت از آن پدید می آید، یادآور شد: امروز جامعه اسلامی در تقابل گسترده با استکبار جهانی رویارویی همه جانبه ای را تجربه کرده است.

آقایاری با اشاره به تجربه الگوی فرهنگی همه جانبه در قالب مبانی معرفتی انقلاب اسلامی، بیان داشت: انقلاب اسلامی بر اساس مبانی معرفتی خود الگوی فرهنگی کلانی دارد.

انقلاب اسلامی، انقلابی که قصد عبور از گذرگاه های تاریخی دنیای مدرن را ندارد

وی از انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی که در مسیر تحول و سیر اجتماعی خود هرگز بنا ندارد که از مسیر و گذرگاه های تاریخی که دنیای مدرن درنوردیده عبور کند، یاد کرد و گفت: جامعه دینی بر اساس الگوی فرهنگی خود راه خودش را طی می کند و از این جهت جامعه اسلامی از نظر مبانی اصول ساختاری کمترین شباهتی هم با جوامع غربی ندارد.

مدیر امور ادبی استانها در مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری ادامه داد: همه این عوامل اقتضا می کند که انقلاب اسلامی در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مبانی نظری خود را تبیین کند.

آقایاری با تاکید بر اینکه همین التزام در عرصه ادبیات نیز خودنمایی می کند، خاطر نشان کرد: ادبیات دفاع مقدس ادبیات خاصی است که مشابه ندارد پس باید بتواند مبانی نظری و ساختاری خود را معرفی کند.

ادبیات دفاع مقدس بدون نظریه قابل تعریف نیست

وی ادامه داد: ادبیات دفاع مقدس بدون نظریه قابل تعریف نیست و ما برای دفاع از این همه شکوهمندی ناگزیر از خلق نظریه هستیم.

مدیر امور ادبی استانها در مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری یادآور شد: در حوزه فرهنگ و هنر جنگ نظری وجود دارد و این جنگ یک جنگ تمام عیار است.

آقایاری با تاکید بر اینکه اگر ما در تدوین و معرفی نظریه ادبیات دفاع مقدس کوتاهی کنیم قافیه را خواهیم باخت، خاطر نشان کرد: چرا که نظریه های ویرانگر بیگانگان همه آنچه را که ما رشته کرده ایم پنبه خواهد کرد.

هنرمندان ما سرگرم کار خلاق، بیگانگان در حال نظریه پردازی!

وی ادامه داد: ما سرگرم کار خلاق هستیم ولی بیگانگان با تولیدات نظری ارزش های فکری خود را در قالب نظریه شعر و داستان مدرن یا پسا مدرن به ذهن جوانان ما تزریق می کنند.

مدیر امور ادبی استانها در مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری با یادآوری اینکه در مجامع علمی و دانشگاهی و در منابع هنرمندان جوان می آموزند که نظریه ادبی مختص به ادبیات مدرن و پسا مدرن است، گفت: علت اینکه ادبیات کلاسیک و ادبیات آئینی اصل ادبیات نیست این است که این ادبیات فاقد ادبیات ساختاری ادبیات مدرن است.

اصول و قواعد ادبی و ساختاری مدرن در تعارض با دیدگاه دینی است

آقایاری با تاکید بر اینکه در میدان رودرویی مجرد اندیشه، دیدگاه دینی با دیدگاه حکایت فلسفی غربی تعارض دارد، گفت: با مرور اصول و قواعد ادبی و ساختاری مدرن نظیر نفی رابطه علی و معلولی و یا تئوری عدم قطعیت، بی مرزی میان واقعیت و فراواقعیت و ... شبکه اندیشه ای شکل می گیرد که در تعارض با دیدگاه دینی است.

وی تصریح کرد: نمی توان به تولید آثار هنری به تنهایی بسنده کرد و میدان نظریه را به بیگانگان سپرد، تا با موجی که ایجاد می کنند بسیاری از بنیانهای ادبی ما را ویران کنند.

مدیر امور ادبی استانها در مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری با طرح این سوال که مگر می شود بر شانه های این ویرانه چیزی بنا کرد، یادآور شد: خوشبختانه با وجود نمونه های خلال و شکوهمند در حوزه ادبیات دفاع مقدس و آئینی نمونه های ارزشمندی برای کشف اصول وجود دارد.

آقایاری با تاکید بر اینکه باید پس از گذشت 30 سال از انقلاب این آرزو را محقق کرد ابراز امیدواری کرد که در کنار آثار خلاق شاهد پژوهش های جدی در این زمینه باشیم.



