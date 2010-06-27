برگزاری جشنواره امام رضا (ع) مایه اعتبار و برکت هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر یکشنبه در سی و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی نحوه برگزاری و کیفیت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی را بسیار مهم دانست و گفت: تشکیل کمیته ها و نشستهای تخصصی با حضور دست اندرکاران، مسئولان و اصحاب فرهنگ و هنر و هنرمندان، می تواند در کیفیت بخشی جشنواره امام رضا (ع) بسیار مثمر ثمر باشد.

امام جمعه بندرعباس افزود: تجربه نشان داده است هر کجا مردم وارد صحنه شده اند نتایج درخشانی به دست آمده است که بهترین گواه آن نیز دوران دفاع مقدس است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی پرداختن به علت پدیده هایی مانند مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر را به عنوان مهمترین بخش مقابله با این گونه ناهنجاری ها اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: برخی سعی در القای این مطلب دارند که مردم حساسیت خود را در برابر این معضلات از دست داده اند در حالی که متدینین و عموم افراد جامعه آماده اند تا با تمام توان خود را در میدان که موجودیت مسلمین و آینده نظام اسلامی را هدف گرفته است وارد شوند.

محمدحسن پرآور معاون، سیاسی امنیتی استاندار ضمن تاکید بر اهمیت و نقش اعضای شورای فرهنگ عمومی در رفع معضلات و مشکلات فرهنگی-اجتماعی گفت: وظیفه شورا شناسایی نقاط ضعف جامعه و بازگویی آنهاست و هر کدام از دستگاه ها و نهاد ها باید براساس امکانات در برطرف کردن مشکل بکوشند.

وی افزود: برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای فرهنگ عمومی و مشارکت اعضاء در مباحث مطروحه و ارائه پیشنهاد های سازنده می تواند استان را در رساندن به اهداف مورد نظر یاری رساند.

همایون امیرزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی هرمزگان گفت: بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی، برنامه های دستگاه های فرهنگی به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی و هزینه کرد سه درصد از اعتبارات کمک دارایی ها جهت امور فرهنگی، حمایتی، سلامت و ورزش، بسیج و گردشگری دستور کار جلسه امروز است.

وی با ارائه گزارش از روند برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی در استان گفت: سه سال از برگزاری این جشنواره بزرگ می گذرد و استان هرمزگان به عنوان یکی از پایگاه های جشنواره رضوی شناخته شده است و باید خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره چهارم آماده کنیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خاطر نشان کرد: جشنواره رضوی بعنوان یک جریان معنوی مورد توجه قرار گرفته است و تاثیرات مثبت آن به خوبی در استان قابل مشاهده است و ضروریست تمام دستگاه ها و نهاد های استان همچون گذشته در برگزاری هر چه بهتر جشنواره مشارکت حد اکثری داشته باشند.