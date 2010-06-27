دو تن مواد مخدر در مازندران امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در سخنانی در این مراسم برخورد با مواد مخدر را دغدغه اصلی مردم عنوان کرد و افزود: امروز بیش از دو تن مواد مخدر در استان امحا شد.

وی با اشاره به اینکه امحا مواد مخدر در پنج شهرستان به صورت همزمان با سراسر کشور صورت گرفت، تصریح کرد: ساری ، بهشهر ، آمل ، رامسر و جویبار شهرستانهای امحا کننده مواد مخدر هستند.

مسکنی در خصوص دستگیرشدگان سه ماهه نخست در حوزه مواد مخدر افزود: در این مدت سه هزار و 500 نفر از عوامل فروش و توزیع مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شدند که این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بحث مواد مخدر دغدغه اصلی مردم است، خاطرنشان کرد: نمونه های آمارگیری در سطح کشور نشان از نگرانی مردم در خصوص مواد مخدر دارد و شاید از مهمترین کارهای نیروی انتظامی در سطح کشور مبارزه با مواد مخدر باشد.

فرماندار ساری با بیان اینکه مواد مخدر یک پدیده شوم اجتماعی است، اظهار داشت: همه دستگاه ها دراین راستا باید همکاری کنند.

منصور علی زارعی با اشاره به اینکه در حوزه مواد مخدر، پیشگیری و مقابله را مقدم بر درمان می دانیم، افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همزمان سه مقوله پیشگیری، مقابله و درمان را دنبال می کند و این بحث را از طریق دهیاری ها در روستاها نیز پیگیری می کنیم.

وی یادآور شد: مبارزه با مواد مخدر در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار دارد.