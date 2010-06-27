افزایش هشت درصدی طلاق در استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حمید محمودی پیش از ظهر یکشنبه در اولین نشست خبری شبکه شفا با خبرنگاران با اشاره به اینکه آمار طلاق رو به رشد است، اظهار داشت: در سال گذشته 47 هزار و 401 مورد ازدواج و پنج هزار و 957 مورد طلاق در آذربایجان شرقی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: شبکه فعالین ازدواج شفا در راستای جلوگیری از افزایش طلاق و فراهم کردن شرایط مناسب ازدواج برای جوانان تشکیل یافته و سعی در فراهم کردن تسهیلات دارد.

محمودی با بیان اینکه دیگر شهرستان های کشور از جمله اصفهان و یزد و تهران نیز با تاسیس این شبکه در راستای تسریع و تسهیل در ازدواج اقدام کرده اند، در معرفی فعالیت های این شبکه افزود: این شبکه در زمینه مهارت های پیش از ازدواج، آمادگی برای ازدواج و پس از ازدواج در زمینه خانواده با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی به پژوهش پرداخته و مشاوره می دهد.

وی در خصوص تسهیلات این شبکه گفت: مشاوره، کرایه تالار با تخفیف 50 درصدی، فراهم کردن دفاتر عقد، لباس عروسی، سفره عقد از جمله تسهیلاتی که شبکه فعالین ازدواج در اختیار جوانان می گذارد.

محمودی اضافه کرد: متناسب با تسهیلاتی که شبکه در اختیار جوانان قرار می دهد 10 درصد ورودیه می گیرد.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این شبکه فراهم کردن راهی برای استحکام بخشی خانواده ها و کاهش آمار طلاق و افزایش آمار ازدواج با فراهم کردن امکانات و تسهیلات است.

وی با بیان اینکه انتخاب همسر از جمله معضلات بوده که اشتباه در این امر منجر به طلاق می شود، خاطر نشان کرد: با تاسیس شبکه فعالین ازدواج و راه اندازی بانک اطلاعات در صدد آن هستیم که جوانان به جای انتخاب همسر از طریق چت و یا خواستگاری به شیوه معمول از شیوه موثر از طریق این موسسه اقدام به آن کنند.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعات مانع از ریاکاری های مرسوم خواستگاری می شود، اظهار داشت: جوانان با دادن اطلاعات از ویژگی های خود اطلاعات خود را در این بانک ثبت کرده و از طریق بررسی کارشناسان این امر فرد مورد نظر و مناسب این فرد به خانواده جوان معرفی شده و جوانان از طریق خانواده ها می توانند با یکدیگر آشنا شوند.

همچنین در ادامه سلمان شفاعت معاوت اجرایی شبکه فعالین ازدواج شفا در آذربایجان شرقی گفت: ازدواج آسان و برگزاری مراسم و ارائه تسهیلات و مسائلی که در مقوله ازدواج تاثیر گذار هستند و و تخفیف هزینه ها و ساماندهی و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و فعالین ازدواج از جمله فعالیت های این شبکه بوده که در پیش خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این شبکه در راستای فرهنگ سازی ازدواج ساده و ارائه آموزش های لازم از دیگر اقداماتی است که انجام خواهد شد.

وی فعالیت های این موسسه تازه تاسیس را در راستای فعالیت های موسسه های همتای خود در سطح کشور دانسته و گفت: این موسسه در راستای حل مشکلات ازدواج جوانان، اطلاع رسانی و آماده سازی جامعه گام برخواهد داشت و در این زمینه کانون های مهر در بخش اجرایی را افتتاح خواهیم کرد.