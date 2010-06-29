تولید مواد مغناطیسی برای استفاده حسگرهای مورد نیاز در صنایع

علی جزاریری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طراحی و ساخت دستگاه انجماد سریع یکی از دستاوردهای این آزمایشگاه در حوزه نانوفناوری است.

وی به عملکرد این دستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجایی که اتم های داخل مواد به صورت نامنظم چیده شده است با استفاده از این دستگاه می توانیم ساختار مواد را در یک مرحله و به طور مستقیم به صورت آمورف (جامد) و یا نانو کریستال درآوریم.

مدیر آزمایشگاه متالوژی جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف تولید مواد مغناطیسی را از کارکردهای دستگاه انجماد سریع دانست و خاطر نشان کرد: مواد مغناطیسی در تولید حسگرهای مغناطیسی مورد نیاز در صنایع نظامی و غیرنظامی به کار می رود.

جزایری در عین حال تاکید کرد: از کارکردهای اصلی مواد مغناطیسی استفاده در هسته ترانسفورماتور است به کاربردن این مواد در هسته ترانسفورماتور باعث کاهش تلفات انرژی الکتریکی می شود.