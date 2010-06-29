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۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

جزایری به مهر خبر داد:

تولید مواد مغناطیسی برای استفاده حسگرهای مورد نیاز در صنایع

تولید مواد مغناطیسی برای استفاده حسگرهای مورد نیاز در صنایع

مدیر آزمایشگاه متالوژی جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف از تولید دستگاه انجماد سریع برای تولید مواد مغناطیسی خبر داد و گفت: مواد مغناطیسی در تولید حسگرهای مغناطیسی مورد نیاز صنایع مختلف به کار می رود و باعث کاهش تلفات انرژی در ترانسفورماتورها می شود.

علی جزاریری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طراحی و ساخت دستگاه انجماد سریع یکی از دستاوردهای این آزمایشگاه در حوزه نانوفناوری است.

وی به عملکرد این دستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجایی که اتم های داخل مواد به صورت نامنظم چیده شده است با استفاده از این دستگاه می توانیم ساختار مواد را در یک مرحله و به طور مستقیم به صورت آمورف (جامد) و یا نانو کریستال درآوریم.

مدیر آزمایشگاه متالوژی جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف تولید مواد مغناطیسی را از کارکردهای دستگاه انجماد سریع دانست و خاطر نشان کرد: مواد مغناطیسی در تولید حسگرهای مغناطیسی مورد نیاز در صنایع نظامی و غیرنظامی به کار می رود.

جزایری در عین حال تاکید کرد: از کارکردهای اصلی مواد مغناطیسی استفاده در هسته ترانسفورماتور است به کاربردن این مواد در هسته ترانسفورماتور باعث کاهش تلفات انرژی الکتریکی می شود.

کد مطلب 1107675

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