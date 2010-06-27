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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

والیبالیست مازنی در ترکیب نهایی تیم ملی دانش آموزی قرار گرفت

والیبالیست مازنی در ترکیب نهایی تیم ملی دانش آموزی قرار گرفت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال مازندران از انتخاب و قرار گرفتن میثم شکری والیبالیست نوجوان این استان در ترکیب نهایی تیم ملی دانش آموزی کشورمان برای شرکت در مسابقات دانش آموزان جهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه قلی زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این والیبالیست نوجوان مازندرانی که در پست پاسور بازی می کند در ترکیب نهایی تیم ملی والیبال دانش آموزی قرار گرفت.

وی افزود: میثم شکری در اردوهای آمادگی تیم ملی بسیار با انگیزه ظاهر شده بود و عملکرد قابل قبولی داشت.
 
رئیس هیئت والیبال مازندران تصریح کرد: این والیبالیست در میان رقابت چهار پاسور دعوت شده به اردوی تیم ملی دانش آموزی نظرمثبت کادرفنی را به خود جلب کرد.
 
قلی زاده با اشاره به اینکه توانمندیهای بالای این بازیکن مازندرانی می تواند در مسابقات جهانی به کمک تیم ملی بیاید ادامه داد: امیدواریم مربیان تیم ملی از این بازیکن در مسابقات جهانی در ترکیب تیم ملی استفاده کنند.
 
وی با اشاره به اینکه تیم ملی والیبال دانش آموزی کشورمان با 18والیبالیست به مسابقات جهانی دانش آموزی در کشور چین اعزام شد تصریح کرد: در مسابقات والیبال دانش آموزان جهان 32 تیم از کشورهای مختلف جهان با هم رقابت می کنند.
 
قلی زاده خاطرنشان کرد: با شناختی که از نفرات تیم دانش آموزی در اختیار مربیان قرار گرفته امید آن می رود تا کاروان کشورمان با دست پر به کشورمان بازگردند.
کد مطلب 1107676

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