84 درصد پروژه های عمرانی خراسان رضوی در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان افزود: طبق گزارشات، 84 درصد پروژه های استان در دست اجرا است، 11 درصد پروژه ها پایان یافته، 4 درصد از برنامه عقب است و 1.5 درصد از پروژه ها هنوز شروع به فعالیت نکرده اند.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: پروژه های ضعیف و پروژه هایی که روند اجرایی آن ها بدون دلیل موجهی کند شده باشد از پیمانکاران گرفته شده و به افراد واجد شرایط جدید سپرده می شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان مشهد با 184 پروژه و اعتباری بالغ بر 45 میلیارد و 500 میلیون تومان بالاترین تعداد پروژه و میزان اعتبار را به خود اختصاص داده و جغتای با 33 پروژه و چهار میلیارد و 700 میلیون تومان کمترین پروژه و اعتبار را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: در میان دستگاه های اجرایی استان اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی با 252 پروژه و 18 میلیاردتومان اعتبار بالاترین پروژه های در دست اقدام را داراست و سه دستگاه آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس سه دستگاه اجرایی برتر در استان به لحاظ اجرایی کردن پروژه های واگذار شده به آنان بوده اند.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در سال 88 طی چهار مرحله از پروژه های عمرانی استان بازدید شد که بر اساس برآوردها پروژه های عمرانی استان به طور میانگین 71 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند اظهار داشت: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی استان در اردیبهشت ماه سال گذشته 58 درصد بوده که این رشد در سال جدید قابل توجه است.